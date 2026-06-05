منى الشاذلي تكشف كواليس ليلة عمر خيرت التاريخية في قاعة ألبرت الملكية بلندن

كشفت الإعلامية منى الشاذلي عن تفاصيل خاصة من رحلة الموسيقار الكبير عمر خيرت إلى قاعة ألبرت الملكية في العاصمة البريطانية لندن، مؤكدة أن فريق برنامج «معكم منى الشاذلي» رافق جميع مراحل الحدث الاستثنائي، بداية من البروفات والاستعدادات وحتى لحظات الحفل وسط الجمهور.



وقالت منى الشاذلي خلال تقديم برنامجها «معكم منى الشاذلي» إن التجربة لم تقتصر على حضور الحفل فقط، بل شملت توثيق كواليس الرحلة بالكامل، بما تضمه من تفاصيل وتجهيزات وتنقلات وتحضيرات جمعتها الحلقة الخاصة التي سيتم عرضها قريبًا.

أعرق وأشهر المسارح الموسيقية

وأوضحت أن قاعة ألبرت الملكية تعد واحدة من أعرق وأشهر المسارح الموسيقية في أوروبا والعالم، مشيرة إلى أن صعود فنان مصري أو عربي على هذا المسرح يمثل قيمة كبيرة ومصدر فخر للجمهور العربي، إلا أن الإنجاز الأبرز يتمثل في كون عمر خيرت أول مؤلف موسيقي مصري وعربي يقدم عرضًا موسيقيًا داخل هذه القاعة التاريخية.



وأضافت أن أجواء البروفات حملت مشاعر استثنائية، خاصة مع وجود القاعة خالية قبل ساعات من امتلائها بالجمهور، لافتة إلى أن تلك اللحظات كانت تحمل خصوصية كبيرة جمعت بين المكان العريق والموسيقار عمر خيرت وجمهوره.

ضبط الآلات الموسيقية

وشهدت البروفات النهائية تنسيقًا مكثفًا بين أعضاء الفرقة المصرية والفرقة الفيلهارمونية المشاركة في الحفل، حيث جرت عمليات ضبط الآلات الموسيقية والتجارب الفنية الأخيرة قبل انطلاق العرض الرسمي بساعات قليلة.

محطة فارقة في مسيرة الموسيقى المصرية

وأكدت منى الشاذلي أن هذه التجربة تمثل محطة فارقة في مسيرة الموسيقى المصرية والعربية، وتعكس المكانة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها عمر خيرت على الساحة العالمية.