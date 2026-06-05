قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد الزيادة الأخيرة
برلماني: قرار مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يدعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين معيشة الفلاح
بلطجة وأسلحة.. قرار من النيابة بشأن مشاجرة الجيزة
موعد رأس السنة الهجرية 1448.. كم يوما متبقيا على الإجازة وبداية العام الهجري؟
المرشح لرئاسة ريال مدريد: كلوب سيكون المدرب الجديد لـ الملكي
ترامب: المفاوضات مع إيران تقترب من الحسم.. وطهران لن تمتلك سلاحا نوويا
المطران كوسا يترأس قداس اليوم الثاني من تساعية القديس أنطونيوس البدواني
أمين الفتوى: يجوز للمرأة المتزوجة تهذيب الحاجبين للتزين لزوجها
كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل إصابته خلال أثناء تصوير فيلم 7 Dogs
جوائز ضخمة للأندية.. أحمد دياب يكشف تفاصيل نظام ودوري ORA الجديد
مدرب بلجيكا يكشف موقف نجمه من مواجهة منتخب مصر في افتتاحية المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منى الشاذلي تكشف كواليس ليلة عمر خيرت التاريخية في قاعة ألبرت الملكية بلندن

عمر خيرت
عمر خيرت
محمد البدوي

كشفت الإعلامية منى الشاذلي عن تفاصيل خاصة من رحلة الموسيقار الكبير عمر خيرت إلى قاعة ألبرت الملكية في العاصمة البريطانية لندن، مؤكدة أن فريق برنامج «معكم منى الشاذلي» رافق جميع مراحل الحدث الاستثنائي، بداية من البروفات والاستعدادات وحتى لحظات الحفل وسط الجمهور.


وقالت منى الشاذلي خلال تقديم برنامجها «معكم منى الشاذلي» إن التجربة لم تقتصر على حضور الحفل فقط، بل شملت توثيق كواليس الرحلة بالكامل، بما تضمه من تفاصيل وتجهيزات وتنقلات وتحضيرات جمعتها الحلقة الخاصة التي سيتم عرضها قريبًا.

أعرق وأشهر المسارح الموسيقية

وأوضحت أن قاعة ألبرت الملكية تعد واحدة من أعرق وأشهر المسارح الموسيقية في أوروبا والعالم، مشيرة إلى أن صعود فنان مصري أو عربي على هذا المسرح يمثل قيمة كبيرة ومصدر فخر للجمهور العربي، إلا أن الإنجاز الأبرز يتمثل في كون عمر خيرت أول مؤلف موسيقي مصري وعربي يقدم عرضًا موسيقيًا داخل هذه القاعة التاريخية.


وأضافت أن أجواء البروفات حملت مشاعر استثنائية، خاصة مع وجود القاعة خالية قبل ساعات من امتلائها بالجمهور، لافتة إلى أن تلك اللحظات كانت تحمل خصوصية كبيرة جمعت بين المكان العريق والموسيقار عمر خيرت وجمهوره.

ضبط الآلات الموسيقية

وشهدت البروفات النهائية تنسيقًا مكثفًا بين أعضاء الفرقة المصرية والفرقة الفيلهارمونية المشاركة في الحفل، حيث جرت عمليات ضبط الآلات الموسيقية والتجارب الفنية الأخيرة قبل انطلاق العرض الرسمي بساعات قليلة.

محطة فارقة في مسيرة الموسيقى المصرية

وأكدت منى الشاذلي أن هذه التجربة تمثل محطة فارقة في مسيرة الموسيقى المصرية والعربية، وتعكس المكانة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها عمر خيرت على الساحة العالمية.

ألبرت الملكية قاعة ألبرت الملكية عمر خيرت معكم منى الشاذلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 الترم الثاني .. الآن بالدرجات

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

موعد مرتبات شهر يونيو 2026

بعد قرار تبكيرها.. موعد مرتبات شهر يونيو 2026 وحقيقة صرفها بالزيادة

اكتشاف علمي جديد قادته جامعة المنصورة

لغز عمره 62 مليون عام .. مصر على خريطة العلم العالمي | اكتشاف جديد لجامعة المنصورة

عصام صاصا

وفاة نجل عصام صاصا قبل ولادته ويطلب من جمهوره الدعاء

ترشيحاتنا

أحمد داود

أحمد داود : أختار أعمالي بالإحساس.. والتحدي الحقيقي في القناعة بالفكرة قبل الإيرادات

الدكتور طارق فهمي

خبير: ارتباك داخلي في إسرائيل.. واحتمالات انتخابات مبكرة قد تهدد مستقبل نتنياهو

كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز عن “7 Dogs”: بنشتغل للناس وهدفنا تقديم عمل يستحقوه

بالصور

في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.. هاندا أرتشيل تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل الفروت سلاد بالكاسترد.. حلوى صيفية منعشة

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد

بنسبة 60%.. مرض خطير يصيب النساء بسبب تأخير الإنجاب

تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي

ماذا يحدث عند النوم مع الحيوانات الأليفة؟.. دراسة صادمة

مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة
مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة
مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد