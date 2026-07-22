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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنس يؤيد ترامب: الرئيس الأمريكي محق بشأن نقل المعركة إلى إيران

بنس وترامب في لقطة سابقة
بنس وترامب في لقطة سابقة
محمد على

تحدث نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس لشبكة سي إن إن، حول الحرب في الشرق الأوسط والتقارير الأخيرة حول القدرات النووية المحتملة لإيران.

وقال بنس، رغم علاقاته المتوترة مع رئيسه السابق ترامب، لشبكة سي إن إن: "أعتقد أن الرئيس ترامب كان محقاً في نقل الحرب إلى إيران".

وأضاف بنس إنه بينما يتفهم رغبة الرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى وقف إطلاق النار، فإنه لا يرى أن الإيرانيين لديهم مصلحة في "حل سلمي" أو في إعادة فتح مضيق هرمز.

يأتي ذلك، فيما زعم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن طهران "ليست جادة بشأن المحادثات" في الوقت الذي تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران الضربات لليلة الحادية عشرة من الثلاثاء إلى الأربعاء.

كما يأتي ذلك في أعقاب شهادة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أمام المشرعين، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب للحصول على عشرات المليارات من الدولارات الإضافية لتمويل الحرب.

وبلغت تكلفة الحرب مع إيران حتى الآن 37.5 مليار دولار ، وفقًا لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، لكن خبراء أكدوا لشبكة CNN أن التكلفة الفعلية على الأرجح أعلى بكثير. 

وقد أدلى هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، بشهادتهما أمام الكونجرس للمطالبة بتمويل إضافي للحرب.

جبل الفأس والسابقة الخطيرة 

وحول مخاوف مضيق هرمز، حذر روبيو من خلق "سابقة خطيرة" بالسماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز، الذي كان مفتوحًا بالكامل للمرور الحر والآمن قبل أن تهاجم الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في فبراير، ما يعني إن أمريكا هي من عطلت المرور الآمن، وهي من أجبرت إيران على التعنت واتخاذ مثل هذه التدابير الغير متوافقة مع القانون الدولي.

وفي هذا السياق المأزوم،  صرّح ترامب يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ستضرب "قريبًا جدًا" منطقة جبل بيك آكس، وهو منشأة تحت الأرض محصنة يُعتقد أنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقالت طهران إن أي هجوم على منشآتها النووية سيُعتبر تصعيدًا للحرب في المنطقة.

نائب الرئيس السابق مايك بنس ترامب إيران

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