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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش يدعو إلى الدبلوماسية وحماية المدنيين في الصراع الدائر بين واشنطن وطهران

جوتيريش يدعو إلى الدبلوماسية وحماية المدنيين في الصراع الدائر بين واشنطن وطهران
جوتيريش يدعو إلى الدبلوماسية وحماية المدنيين في الصراع الدائر بين واشنطن وطهران
أ ش أ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ودائمة للصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على ضرورة أن تشمل هذه التسوية الاستعادة الكاملة للحقوق الدولية في الملاحة وحرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله، مؤكدا أنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء هذا التصعيد العسكري المستمر والمتسع.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، جدد الأمين العام التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكريا للنزاع الحالي، وأبدى "جوتيريش" قلقا خاصا إزاء الهجمات التي طالت البنية التحتية المدنية في إيران ومن بينها محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء ومحطة لتحلية المياه، وكذلك الهجمات التي وقعت في أنحاء أخرى من المنطقة، مشيرا إلى الهجمات على محطات كهرباء ومحطات لتحلية المياه في الكويت وأماكن أخرى. وأكد أن مثل هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا.

كما أكد "جوتيريش" ضرورة حماية البنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون، بما فيها المستشفيات وإمدادات المياه. ودعا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، إن الأزمة في المنطقة أثرت بالفعل على إيران والبحرين والأردن وسوريا والعراق والسعودية واليمن وقطر والكويت والإمارات، مما فرض ضغوطا على أنظمة التجارة، وعلى إيصال المساعدات الإنسانية، وتكاليف النقل، وأسعار الوقود والسلع الأساسية في تلك البلدان وخارجها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تكثيف الجهود الدبلوماسية صراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران

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