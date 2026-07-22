توترات مضيق هرمز تدفع عملاق الشحن الفرنسي "CMA CGM" لفرض رسوم على الوقود

أعلنت شركة الشحن الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) فرض رسوم إضافية طارئة على الوقود، اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، وذلك على خلفية تجدد التوترات في مضيق هرمز وما ترتب عليها من ارتفاع حاد في أسعار الوقود.

وقالت الشركة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن تجدد تصاعد الأعمال العدائية في مضيق هرمز خلال الأيام الماضية أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود مجددا بصورة حادة، ليمحو التراجع الذي شهدته خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضافت أن هذا الارتفاع تسبب في زيادة كبيرة في تكاليف وقود السفن (البنكر) عبر مختلف المناطق وخطوط الملاحة، الأمر الذي انعكس على التكلفة الإجمالية لعمليات النقل البحري.

وأوضحت الشركة أن الرسوم الإضافية الطارئة ستتراوح بين 65 و165 دولارا للحاوية الواحدة، مشيرة إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس، وستظل سارية حتى إشعار آخر.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية تصعيدا جديدا في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة، بالتزامن مع تبادل التهديدات وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة.

وأكدت واشنطن استمرار استعدادها للتفاوض، إلا أنها اتهمت طهران بعدم الجدية في المحادثات، في وقت تزايدت فيه المخاوف من انعكاسات الأزمة على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.



