وزارة الصحة: تطوير شامل لمستشفيات المؤسسة العلاجية وارتقاء نوعي بالخدمات منذ فبراير 2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان تحقيق المؤسسة العلاجية نقلة نوعية متكاملة في مستوى الخدمات الطبية والبنية التحتية بمستشفياتها التابعة منذ فبراير 2026 وحتى اليوم ، ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالمنشآت الصحية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

افتتاح رعاية اقتصادية وخاصة بطاقة 8 أسرة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن مستشفى هليوبوليس شهد افتتاح رعاية اقتصادية وخاصة بطاقة 8 أسرة لكل منهما، ورعاية أطفال تضم 11 سريرًا، مع تطوير غرف العمليات وتجديد الواجهة، وتزويده بأجهزة تنفس صناعي ومونيتورات ورسم قلب وصدمات وكشافات عمليات.

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وأضاف الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، أن مستشفى مبرة المعادي شهد تطوير الواجهات والاستقبال والمدخل الرئيسي، وتجديد خمس غرف عمليات، وإنشاء مخزن صيدلية وقاعة رعاية طوارئ بـ4 أسرة، مع استحداث عيادات طب وجراحة الأجنة وأورام المرأة، وإدخال خدمة التدخل الجراحي المحدود للقلب المفتوح، إلى جانب برامج تدريبية وبروتوكولات تعاون.

‎وتابع شقوير أن مستشفى الإصلاح الإسلامي شهد تطوير الواجهة والمدخل ومنطقة الانتظار، وافتتاح قسم الأشعة المقطعية، وإضافة غرفة عمليات للنساء والتوليد، وتطوير قسم المبتسرين، وإدراج 5 أسرة بالرعاية الاقتصادية ضمن منظومة السكتة الدماغية، مع تحديث شبكات الأكسجين والتكييفات والمرافق.

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وأشار إلى أن مستشفى مبرة مصر القديمة حقق تطويرًا شاملاً لغرف العمليات، وإنشاء رعاية اقتصادية بـ5 أسرة، ووحدة علاج الألم، وتطوير الأشعة التداخلية بجهاز مقطعي جديد واستبدال جهاز القسطرة، مع تطبيق التحول الرقمي وإجراء تدخلات دقيقة في جراحات المخ والقلب والأوعية، واستقبال خبراء دوليين.

‎وفي مستشفى القبطي بالقاهرة، تم تطوير قسم النساء بالكامل، وتحويل قسم مقار إلى رعاية مركزة بـ20 سريرًا، مع رفع كفاءة المصاعد وشبكات الصرف والحريق، وتركيب مولد كهربائي جديد، وتحديث غرف العمليات والرعايات.

أما مستشفى القبطي بالإسكندرية فقد دعم بوحدة غسيل كلوي مجهزة بأجهزة حديثة، وزيادة خدمات السمعيات والإيكو، ورفع كفاءة المصعد وشبكات المياه.

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كما شهد مستشفى أحمد ماهر بالإسكندرية تطوير أقسام الاستقبال والجراحة وعيادة الأسنان، وإنشاء غرفة عزل، وتجهيز رعاية بـ12 سريرًا، ونقل وحدة الغسيل الكلوي، مع تطوير وحدة التعقيم ورفع مؤشرات الجودة ومكافحة العدوى.

أما مستشفى دار الولادة بالإسكندرية فقد شمل تطوير شبكة الكهرباء والمطبخ وقاعة المحاضرات وشبكات الغازات الطبية، ونقل وتطوير وحدة المبتسرين، وإنشاء عناية مركزة للكبار بـ12 سريرًا، واستحداث عيادة أسنان وتطوير المعمل بأجهزة حديثة.

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وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ خطط التطوير الشاملة بكافة مستشفيات المؤسسة العلاجية، من خلال التوسع في الخدمات المتخصصة وتحديث البنية التحتية وتزويد المستشفيات بالتجهيزات الحديثة، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة وآمنة للمواطنين في مختلف المحافظات.