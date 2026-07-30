قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمرد داخل الجيش الإسرائيلي.. أكثر من 100 جندي وقائد يغادرون قاعدة سديه تيمان
أبو العينين: القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. ونثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط
نبيل فهمي يستنكر استهداف سفينتين بدمياط.. ويحذر من محاولات جبانة لتوسيع الصراع
سداد مخالفات المرور أونلاين 2026.. خطوات الاستعلام والدفع بسهولة
اخبار السيارات | نيسان جوك 2027 تباع بهذه المواصفات.. شاهد.. أودي Q9 موديل الرياضية.. ميتسوبيشي باجيرو تظهر لأول مرة
تظلمات الثانوية العامة 2026.. الرسوم والخطوات والأوراق المطلوبة ومتى تُسترد قيمة الطلب؟
محمد عبد المنعم يعود لتدريبات نيس.. والنادي : «المصري بتاعنا رجع»
مفاجأة مدوية.. آرني سلوت يدخل حسابات الأهلي السعودي
التعليم تنفي إعلان جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026..وتؤكد:انتظروه قريبا
التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة
متغيرات سوق العمل تعيد رسم خريطة كليات القمة.. هل انتهى عصر التنسيق التقليدي؟
آخر موعد للتقديم في جامعة القاهرة الأهلية.. الأسعار رسمياً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة معادية في أجواء مدينة بندر إمام خميني

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة معادية في أجواء مدينة بندر إمام خميني جنوب غربي البلاد.

وفي وقت لاحق ،نفذَت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني  صباح اليوم هجومًا بعدة صواريخ باليستية استهدف مرابض الطائرات وحظائر صيانة مقاتلات F-35 الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية، ما أسفر عن تدمير ثلاث مقاتلات بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث مقاتلات أخرى.

وأكد البيان الإيراني أن الهجوم أدى أيضًا إلى مقتل عدد من الضباط والعناصر الفنية وفرق الصيانة التابعة للقوات الأمريكية.


ووجه الحرس الثوري رسالة إلى الأردنيين قائلا:  إلى الشعب الأردني الكريم والواعي.. إن تعاونكم الصادق، ولا سيما المواقف الواضحة التي عبّرت عنها مجموعات من النخب الأردنية، قد ضيّق الخناق على العدو وأوقعه في حالة من العجز و ردا على العدوان  الذي نفذه العدو الأمريكي، فجر اليوم بعد عجزه عن المواجهة العسكرية المباشرة، على استخدام قواعده في بلدكم لتنفيذ غارة جوية استهدفت منزلين سكنيين في جزيرة قشم بقنابل خارقة للتحصينات، ما أدى إلى استشهاد الأب والأم وأحد أطفالهما، وإصابة طفلين آخرين.

وختم الحرس الثوري بيانه: نؤكد على أن المنطقة ليست مكانًا لجيش يقتل الأطفال ويستهدف العائلات البريئة"، مشددًا على أن المواجهة ستستمر حتى إخراج آخر محتل أمريكي من الأراضي الإسلامية".

الحرس الثوري الإيراني مدينة بندر إمام خميني قوات الجوفضاء صواريخ باليستية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى

الدبيبة: حريصون على دعم الاستثمارات المشتركة مع مصر وتوسيع مشاركة الشركات المصرية

عداد الكهرباء

وفر 40% من الرصيد.. خطوات وفوائد تحويل العداد الكودي لـ قانوني

تعزيز الإدارة السليمة للمخلفات ذات الأولوية

وزيرة التنمية المحلية: الدولة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

المزيد