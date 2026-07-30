الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة معادية في أجواء مدينة بندر إمام خميني

أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة معادية في أجواء مدينة بندر إمام خميني جنوب غربي البلاد.

وفي وقت لاحق ،نفذَت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني صباح اليوم هجومًا بعدة صواريخ باليستية استهدف مرابض الطائرات وحظائر صيانة مقاتلات F-35 الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية، ما أسفر عن تدمير ثلاث مقاتلات بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث مقاتلات أخرى.

وأكد البيان الإيراني أن الهجوم أدى أيضًا إلى مقتل عدد من الضباط والعناصر الفنية وفرق الصيانة التابعة للقوات الأمريكية.



ووجه الحرس الثوري رسالة إلى الأردنيين قائلا: إلى الشعب الأردني الكريم والواعي.. إن تعاونكم الصادق، ولا سيما المواقف الواضحة التي عبّرت عنها مجموعات من النخب الأردنية، قد ضيّق الخناق على العدو وأوقعه في حالة من العجز و ردا على العدوان الذي نفذه العدو الأمريكي، فجر اليوم بعد عجزه عن المواجهة العسكرية المباشرة، على استخدام قواعده في بلدكم لتنفيذ غارة جوية استهدفت منزلين سكنيين في جزيرة قشم بقنابل خارقة للتحصينات، ما أدى إلى استشهاد الأب والأم وأحد أطفالهما، وإصابة طفلين آخرين.

وختم الحرس الثوري بيانه: نؤكد على أن المنطقة ليست مكانًا لجيش يقتل الأطفال ويستهدف العائلات البريئة"، مشددًا على أن المواجهة ستستمر حتى إخراج آخر محتل أمريكي من الأراضي الإسلامية".