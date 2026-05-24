آرسنال يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على كريستال بالاس 2-1

احتفل أرسنال بلقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز في الجولة الختامية على مضيفه كريستال بالاس 2-1.

افتتح غابريال جيسوس التهديف للغانرز في الدقيقة 42، ليضيف بعدها نوني مادويكي الهدف الثاني بعد العودة من الاستراحة بقليل، وفي الدقائق الأخيرة قلص جون فيليب ماتيتا الفارق لكريستال بالاس برأسية

وأنهى أرسنال الدوري على القمة برصيد 85 نقطة بينما كريستال بالاس في المرتبة الـ15 برصيد 45نقطة.

بعد سنوات طويلة من الإحباط والانهيارات المتكررة في الأمتار الأخيرة ومن قلب الانكسارات إلى منصة المجد.. كيف استعاد آرسنال عرش إنجلترا بعد 22 عاماً وفاز بالدوري الانجليزي؟

نجح أرسنال أخيراً في استعادة أمجاد الماضي بعدما تُوّج بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 منهياً انتظاراً دام 22 عاماً منذ آخر تتويج تاريخي للفريق اللندني بلقب البريميرليغ.

ولم يكن هذا التتويج مجرد لقب جديد يضاف إلى خزائن النادي بل بدا وكأنه لحظة تحرر كاملة لجيل كامل عاش سنوات من المطاردة خلف أحلام اقتربت كثيراً ثم انهارت في اللحظة الأخيرة خصوصاً خلال المواسم الثلاثة الماضية حين اكتفى الفريق بالوصافة خلف مانشستر سيتي بقيادة المدرب الأسطوري بيب جوارديولا.