آرسنال يحتفل باللقب أمام كريستال بالاس.. الموعد والقناة الناقلة

يترقب فريق أرسنال بقيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا خوض مواجهة قوية مساء اليوم الأحد أمام كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026.

ويستضيف ملعب سيلهرست بارك اللقاء المرتقب، الذي يأتي بعد تتويج آرسنال رسميا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 عاما، عقب تعثر مانشستر سيتي في الجولة الماضية بالتعادل أمام بورنموث.

موقف آرسنال من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويدخل آرسنال المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر برصيد 45 نقطة.

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على أن تذاع عبر قناة beIN Sports 1، بصوت المعلق حفيظ دراجى.

آرسنال بطلاً الدوري الإنجليزي

كما يشهد اللقاء مراسم تتويج آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي عقب صافرة النهاية، وفقا لما أعلنته رابطة البريميرليج رسميا.