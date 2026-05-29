حصاد التنمية المحلية والبيئة : توريد أكثر من 200 ألف شجرة للمحافظات.. تحويل 2262 أتوبيسًا للعمل بالغاز .. تنفيذ وتسليم 42 مدفنًا للمخلفات

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 190 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (22 : 28 مايو 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 22 مايو 2026:*

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفع درجة الاستعداد فى كافة المديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم مع أسرهم بإجازة العيد.

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي لعام 2026، والذي يوافق 22 مايو من كل عام، تحت شعار "العمل المحلي ذو التأثير العالمي" ، من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية وتعزيز تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ – مونتريال”.

*السبت 23 مايو 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة “100 مليون شجرة”، والتي شملت أعمال زراعة وتوريد وتشجير أكثر من 200 ألف شجرة بمختلف المحافظات، إلى جانب دعم وتوسيع أعمال التشجير بالمحاور الحيوية، بما يسهم في تحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة وتعزيز المشهد الحضاري داخل المدن.

وشاركت وزارة التتمية المحلية والبيئة فى الوفد الرسمى الذى قاد الحوار الإقليمي الثاني عشر لدول إفريقيا والدول العربية، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من خلال مبادرة تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN)، وذلك بمشاركة واسعة ضمت 56 دولة من ممثلي الحكومات والخبراء والمؤسسات المالية والشركاء التنمويين.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا، حول جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال الفترة من 1/5/2026 حتى 20/5/2026، حيث أوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة أن المركز قام بمتابعة عدد (108) شكوى واردة من المواطنين، مع التنسيق الفوري مع المحافظات والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية المختصة .

*الأحد 24 مايو 2026:*

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بضرورة تعزيز العمل البيئي وزيادة الموارد الاقتصادية المستدامة، نظمت مؤسسة فريدريش إيبرت، ورشة عمل بعنوان "الحرف اليدوية كفرصة اقتصادية مستدامة"، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة بحضور نوران المرصفي مدير برامج بمؤسسة فريدريش إيبرت، و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني بالوزارة، وبمشاركة من قيادات الوزارة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والعديد من الخبراء البيئين.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة حول متابعة جهود تنفيذ مشروع الإتحاد الأوروبي من أجل "حياة كريمة" و الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والعمل ويستهدف 120 قرية من القرى المستفيدة بالمبادة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا .

*الأثنين 25 مايو 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً من قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة حول جهود تنفيذ البروتوكول المبرم بين وزارات (التنمية المحلية والبيئة – المالية – الإنتاج الحربي – البترول والثروة المعدنية) وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، بشأن تحويل عدد (2262) أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وتقليل استهلاك الوقود، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل منظومة النقل الجماعي، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل التقليدية .

كما شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة في فعاليات " الدورة التاسعة لمنتدى البحر المتوسط للتنمية المستدامة" ، والذي عقد خلال الشهر الجاري في العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

*الثلاثاء 26 مايو 2026:*

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهاز تنظيم إدارة المخلفات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة برفع درجة الاستعداد والتأهب على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، و التنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات وتكثيف عمليات رفع كفاءة تقديم خدمات النظافة والتجميل في الشوارع الرئيسية والفرعية، و تواجد الحملات المركزية للطوارئ خلال فترة العيد، لمواجهة مشكلة المخلفات وخاصة مخلفات الأضاحى.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لاستعدادات المحافظات وآليات المتابعة المركزية التي ينفذها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بالتنسيق الكامل مع مراكز الأزمات والشبكة الوطنية بالمحافظات وغرف العمليات المركزية وفرق الرصد والمتابعة الميدانية، حيث تم عقد اجتماع بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، لمراجعة خطط الاستعداد ورفع درجة الجاهزية بالمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

*الأربعاء 27 مايو 2026:*

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على مدار اليوم تطورات الأوضاع بمختلف المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في اتصالات هاتفية مع المحافظين للاطمئنان على راحة وسلامة المواطنين وأسرهم وتلبية احتياجاتهم.

*الخميس 28 مايو 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض تقريرًا بشأن نتائج أعمال الرصد والمتابعة الميدانية خلال أولي أيام إجازة العيد، وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع أية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من تنفيذ وتسليم عدد (25) محطة وسيطة ثابتة ومتحركة، وتوريد معدات تشغيل المحطات المتحركة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ وتسليم عدد (42) مدفنًا صحيًا آمنًا بعدد من المحافظات، ضمن تنفيذ البرنامج الأول من منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة فيما يخص تطوير البنية التحتية بما يسهم في تحسين كفاءة جمع ونقل القمامة وتقليل التراكمات داخل المناطق السكنية لتحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين.