باحث في الجماعات الإسلامية: تفكيك تنظيم الإخوان أمنيا لا يكفي.. والمواجهة الفكرية حاسمة

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن التعامل مع جماعة جماعة الإخوان المسلمين لا ينبغي أن يقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، مؤكدًا أن المعركة الأهم تكمن في تفكيك البنية الفكرية التي تستند إليها.

وقال فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن بعض الكيانات تتبنى أطروحات متأثرة بأفكار سيد قطب، وهو ما ينعكس على خطابها وتوجهاتها.

وأشار فرغلي إلى أن الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية المصرية، تمكنت منذ عام 2013 من توجيه ضربات قوية للبنية التنظيمية للجماعة، ما أدى إلى إضعاف قدرتها على التحرك الميداني.

وأضاف أن بعض المجموعات مثل «حسم» و«ميدان» تُعد امتدادًا تنظيميًا وفكريًا للجماعة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في المواجهة على المستويين الأمني والفكري لضمان استقرار الدولة.