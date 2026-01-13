إبراهيم ربيع: الغرب استثمر في الإخوان الإرهابيين من أجل مشروعهم بالشرق الأوسط

أكد إبراهيم ربيع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن ثورة 30 يونيو 2013 كانت صرخة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا أن العالم بدأ يدرك أن جماعة الإخوان تنظيم إرهابي.

وأضاف إبراهيم ربيع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن الشعب المصري انخدع في جماعه الاخوان الارهابيه باسم الدين، متابعا أن الإرادة الشعبية للمصريين طردت جماعة الاخوان الارهابية.

وتابع إبراهيم ربيع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن امريكا ادركت ان الاخوان الارهابيين كبروا وتوغلوا ولابد ان يتم تحجيمهم، مستدركا أن يجب ان تسلم امريكا الاخوان الارهابيين لمصر.

وأشار إبراهيم ربيع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن الغرب استثمر في الاخوان الارهابيين من اجل مشروعهم بالشرق الاوسط.

أكد إبراهيم ربيع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن مصر وضعت الخطوط الحمراء للعالم لحمايه الوطن الوطن من الاخوان الارهابيين، مضيفا أن شركات امريكية تدير اعلام جامعه الاخوان الارهابية.

وأضاف إبراهيم ربيع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن ما يسموا بالحقوقيين كانوا يدافعون على الاخوان وارهابهم.