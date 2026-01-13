البرازيل تقصي آخر ممثل للعرب في كأس الملوك

ودع المنتخب السعودي منافسات بطولة "كأس الملوك" المقامة في مدينة ساو باولو البرازيلية، عقب خسارته القاسية أمام منتخب البرازيل صاحب الأرض بنتيجة 1 /7 في جولة "الفرصة الأخيرة" اليوم الثلاثاء.

وأصبح بذلك المنتخب السعودي آخر الممثلين العرب الذين يغادرون هذه النسخة التي يشرف عليها النجم الإسباني السابق جيرارد بيكيه.

وشهدت المباراة سيطرة برازيلية كاملة بحضور النجم نيمار، بينما سجل هدف السعودية الوحيد اللاعب عبد الله المغربي، لينهي "الأخضر" مشواره الذي بدأه بانتصارات مثيرة في دور المجموعات على المكسيك 4 /3 والهند 12 /1. وبخروج السعودية، أسدل الستار على المشاركة العربية الجماعية في البطولة بعد يوم واحد من خروج منتخبات الجزائر والمغرب وقطر؛ حيث قدم المنتخب القطري أداءً مشرفاً رغم خسارته أمام إسبانيا 2 /5 ، وكان قريباً من مفاجأة البرازيل في دور المجموعات في ليلة شهدت مشاركة الأسطورة كاكا.

أما المنتخب المغربي فقد ودع البطولة بخسارة درامية أمام هولندا بنتيجة 5 /6، في حين توقفت مسيرة الجزائر "محاربو الصحراء" عقب مواجهة نارية مع إيطاليا انتهت بالخسارة نتيجة 4 /7، ليفشل العرب في حجز مقعد بدور الثمانية رغم الانتصارات القوية التي حققوها في بداية المشوار أمام فرق مثل كولومبيا وبولندا.

من جانبه، أكد قائد المنتخب السعودي "دربحة" أن المشاركة كانت بمثابة خطوة تطويرية هامة، موضحاً أن الاحتكاك بمدارس عالمية مثل البرازيل وإيطاليا قدم فوائد تقنية كبيرة للاعبين بصرف النظر عن النتائج الرقمية، مشدداً على أن طبيعة البطولة القصيرة والمكثفة تتطلب تركيزاً عالياً وقدرة على التعامل مع قوانين كرة القدم السباعية المبتكرة