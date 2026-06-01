يديعوت أحرونوت: الولايات المتحدة تدخلت لمنع ضربة كبيرة كانت موجهة للضاحية الجنوبية لبيروت

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تدخلت في اللحظات الأخيرة لمنع تنفيذ ضربة إسرائيلية واسعة كانت مقررة ضد الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفاد مصدر إسرائيلي للصحيفة بأن إسرائيل أجّلت الضربات المُخطط لها على بيروت بناءً على طلب الولايات المتحدة، مُضيفًا أن واشنطن تُحرز تقدمًا في مبادرة وقف إطلاق النار وطلبت من إسرائيل التريث.

وصرح مسؤول إسرائيلي آخر للصحيفة في وقت سابق اليوم بأن إسرائيل نسّقت الهجوم المُخطط له مع الأمريكيين وكانت قد أعدت لشن هجوم كبير على الضاحية الجنوبية، إلا أن العملية أُرجئت بعد ضغوط أمريكية مباشرة حالت دون تنفيذها في الوقت الحالي.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من تصاعد التهديدات الإسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية، وربط ذلك باستمرار إطلاق الصواريخ من لبنان، ما أثار مخاوف واسعة من دخول العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية في دائرة الاستهداف المباشر.