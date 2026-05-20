سجى هندي: تحول الخدمات الدبلوماسية لرقمية يترجم توجيهات القيادة السياسية لدعم المصريين بالخارج

أشادت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالنقلة النوعية في الخدمات الرقمية التي تشهدها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ملف تطوير الخدمات القنصلية، مؤكدة أن التحول الرقمي لم يعد مجرد رفاهية إدارية، بل أصبح ضرورة ملحة وأداة إستراتيجية لتقليل زمن ومشقة الحصول على المعاملات الرسمية لأبناء مصر في مختلف دول العالم.



وثمنت "هندي"، في تصريح صحفي لها اليوم، اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أعضاء الجالية المصرية في العاصمة البريطانية لندن، بحضور السفير أشرف سويلم سفير مصر في المملكة المتحدة، والقنصل العام محمد أبو الخير. وأشارت إلى أن هذا اللقاء يعكس نهجاً راسخاً للدولة المصرية في مد جسور التواصل المباشر مع أبنائها في الخارج، تنفيذاً للتوجيهات الصارمة والمستمرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء المغتربين الرعاية القصوى وربطهم بوطنهم الأم.



تقديم خدمات قنصلية أسرع وأكثر كفاءة وشفافية

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن التركيز على محور "التحول الرقمي" في آليات العمل القنصلي يمثل قفزة نوعية في جودة الخدمات.

وأشارت النائبة إلى أن المبادرات الحالية للتوسع في رقمنة الخدمات، والتي تتم بالتعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة المعنية، تعد خطوة إيجابية وملموسة نحو تقديم خدمات قنصلية أسرع وأكثر كفاءة وشفافية.

و أكدت أن تحديث أدوات التواصل وإتاحة المعاملات عبر المنصات الرقمية يضمن القضاء على تكدس المراجعين، ويقصر المسافات، ويحل المشكلات الميدانية بشكل مباشر، مما يعزز ثقة المصريين بالخارج في مؤسسات دولتهم وقدرتها على مواكبة متطلبات العصر.

وشددت النائبة سجى عمرو هندي على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزارة الخارجية، لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات الرقمية على أرض الواقع والتأكد من تذليل أي عقبات تقنية قد تواجه المواطنين أثناء استخدام الخدمات المطورة.