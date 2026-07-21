أمين الجامعة العربية يؤكد دعمه للسعودية في مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي

أكد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة تهديدات ومغالطات ميليشيا الحوثي وكل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها أو سيادتها.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية وفقا لنبأ عاجل عبر إكسترا نيوز على أن التهديدات الموجهة للسعودية تمثل تصعيدا خطيرا وغير مقبول من شأنه تأجيج التوتر في المنطقة وتقويض الجهود الرامية للتهدئة.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية ميليشيا الحوثي إلى الكف عن الخطاب التصعيدي والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات من شأنها زيادة حدة التوتر، مؤكدا أن أمن السعودية وسلامة أراضيها يمثلان جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

وجدد نبيل فهمي دعم الجامعة لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات مشروعة لحماية أمنها الوطني وصون سلامة أراضيها.