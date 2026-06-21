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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر اليورو في مصر بنهاية تعاملات اليوم

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم
علياء فوزى

تراجع سعر اليورو - أغلى العملات الأوروبية- مقابل الجنيه في مصر خلال مستهل تعاملات الأسبوع الجاري؛ ليسجل أقل من 57 جنيها لسعر الشراء في أغلب البنوك.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملة الأوروبية الموحدة ”اليورو" في ختام تعاملات اليوم الأحد 21 يونيو 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر اليورو اليوم في مصر اليوم الأحد 21 يونيو 2026:

انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي لنحو:

57.08 جنيه للشراء 

57.31 جنيه للبيع

تراجع سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل:

57.03 جنيه للشراء 

57.47 جنيه للبيع

ارتفع سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو:

56.91 جنيه للشراء

57.33 جنيه للبيع

نزل سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك أتش إس بي سي (HSBC) لنحو :

56.90 جنيه للشراء

57.30 جنيه للبيع

هبط سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول عند:

56.89 جنيه للشراء 

57.32 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنوك الأهلي، العربي الأفريقي، مصر، نكست لنحو:

56.88 جنيه للشراء 

57.31 جنيه للبيع

تراجع سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس لنحو:

56.87 جنيه للشراء 

57.31 جنيه للبيع

هبط سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنوك البركة، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، الكويت الوطني نحو:

56.86 جنيه للشراء 

57.29 جنيه للبيع

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي  نحو:

56.86 جنيه للشراء 

57.28 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

56.85 جنيه للشراء 

57.29 جنيه للبيع

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  لنحو:

56.85 جنيه للشراء 

57.30 جنيه للبيع

هبط سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك ميد بنك ليصل:

56.84 جنيه للشراء 

57.38 جنيه للبيع

هبط سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليصل:

56.83 جنيه للشراء 

57.35 جنيه للبيع

انخفض سعر اليورو  أمام الجنيه المصري في بنوك الإمارات دبي والإسكندرية لنحو:

56.77 جنيه للشراء 

57.19جنيه للبيع

رتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

56.60 جنيه للشراء 

57.31 جنيه للبيع

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند:

57.12 جنيه للشراء 

57.28 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء اليورو في مصر اليوم الأحد

57.08 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع اليورو في مصر اليوم الأحد

57.19  جنيه للبيع.

متوسط سعر اليورو في مصر اليوم الأحد

57.09 جنيه.

سعر اليورو سعر اليورو اليوم اليوور تراجع سعر اليورو العملات الأوروبية

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