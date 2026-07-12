سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر والأهلي اليوم الأحد 12-7-2026

الأحد 12/يوليو/2026 - 11:00 م 7/12/2026 11:00:00 PM

أظهرت تداولات اليورو ارتفاعا على مستوي البنوك ليتجاوز 56 جنيهًا شراءا و 57 جنيها بيعا.

ويرصد موقع" صدى البلد" سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 12 يوليو 2026 ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية الدولية اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء: 56.95 جنيه.

سعر البيع: 57.30 جنيه.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم الأحد 12 يولية 2026:

سعر الشراء: 56.94 جنيه.

سعر البيع: 57.30 جنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء: 56.90 جنيه.

سعر البيع: 57.07 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء: 56.91 جنيه.

سعر البيع: 56.27 جنيه.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء: 56.91 جنيه.

سعر البيع: 56.27 جنيه.

سعر اليورو البنك العقاري المصري العربي اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء: 56.91 جنيه.

سعر البيع: 56.17 جنيه.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء: 56.88 جنيه.

سعر البيع: 57.23 جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء: 56.88 جنيه.

سعر البيع: 57.25 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء: 56.85 جنيه.

سعر البيع: 57.27 جنيه.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء: 56.82 جنيه.

سعر البيع: 57.19 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإمارات دبي اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء: 56.80 جنيه.

سعر البيع: 57.15 جنيه.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء: 56.62 جنيه.

سعر البيع: 57.25 جنيه.

أعلى سعر لشراء اليورو في مصر اليوم الأحد

56.95 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع اليورو في مصر اليوم الأحد

57.15 جنيه للبيع.

متوسط سعر اليورو في مصر اليوم الأحد

57.06 جنيه.



