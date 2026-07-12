قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
والدة سما رامي: الرئيس السيسي مهد الطريق لذوي الهمم ومنحهم حقوقًا وفرصًا حقيقية
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12 يوليو 2026 في البنوك المصرية
بعد الخروج من المونديال.. جدل كبير في البرازيل حول نيمار
تراجع طفيف.. سعر الذهب في مصر ختام الأحد
أول رد من العميد حسام حسن على توتر العلاقة مع النجم العالمي محمد صلاح
حسام حسن يشيد بإمام عاشور : جوكر المنتخب.. واللاعيبة كلها بتحبه
استعدادًا للصيف.. لندن وباريس تعززان نقاط الحدود لتجنب طوابير المسافرين
تايلاند.. حريق ضخم في مدينة بانكوك ومقتل 29 شخصا
موجة الحر تحصد الأرواح في أوروبا.. ألمانيا تسجل أعلى وفيات غرق منذ أكثر من 20 عامًا
حسام حسن: زيكو قمة في الأخلاق وبار بوالدته وشايل البيت
حسام حسن يكشف عن سر اختيار زيكو في قائمة منتخب مصر
ربنا مبيديش لحد حاجة بالصدفة.. حسام حسن يكشف قصة مؤثرة عن زيكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر والأهلي اليوم الأحد 12-7-2026

سعر اليورو
سعر اليورو
علياء فوزى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أظهرت تداولات اليورو ارتفاعا على مستوي البنوك ليتجاوز 56 جنيهًا شراءا و 57 جنيها بيعا.

ويرصد موقع" صدى البلد" سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 12 يوليو 2026 ضمن نشرته الخدمية اليومية.

 

سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية الدولية اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء: 56.95 جنيه.
سعر البيع: 57.30 جنيه.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي  اليوم الأحد 12 يولية 2026:

سعر الشراء: 56.94 جنيه.
سعر البيع: 57.30 جنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء: 56.90 جنيه.
سعر البيع: 57.07 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 12 يوليو 2026:
سعر الشراء: 56.91 جنيه.
سعر البيع: 56.27 جنيه.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء: 56.91 جنيه.
سعر البيع: 56.27 جنيه.

سعر اليورو البنك العقاري المصري العربي اليوم الأحد 12 يوليو 2026:
سعر الشراء: 56.91 جنيه.
سعر البيع: 56.17 جنيه.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول اليوم الأحد 12 يوليو 2026:
سعر الشراء: 56.88 جنيه.
سعر البيع: 57.23 جنيه.

سعر اليورو في  البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد 12 يوليو 2026:
سعر الشراء: 56.88 جنيه.
سعر البيع: 57.25 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

سعر الشراء: 56.85 جنيه.
سعر البيع: 57.27 جنيه.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد 12 يوليو 2026:
سعر الشراء: 56.82 جنيه.
سعر البيع: 57.19 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإمارات دبي اليوم الأحد 12 يوليو 2026:
سعر الشراء: 56.80 جنيه.
سعر البيع: 57.15 جنيه.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد 12 يوليو 2026:
سعر الشراء: 56.62 جنيه.
سعر البيع: 57.25 جنيه.

أعلى سعر لشراء اليورو في مصر اليوم الأحد

56.95 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع اليورو في مصر  اليوم الأحد

57.15 جنيه للبيع.

متوسط سعر اليورو في مصر  اليوم الأحد

57.06 جنيه.


 

سعر اليورو سعر صرف اليورو الجنيه المصري بنك أبو ظبي الإسلامي البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

النائبة سجى عمرو هندي

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

تريزيجيه

الأحمر رفع السعر.. الرياض السعودي يمنح الأهلي 72 ساعة لحسم صفقة تريزيجيه

سعر الدولار اليوم

ارتفاع فى كافة البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

بالصور

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن

إيمان عبد اللطيف

رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد