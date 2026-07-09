56.50 جنيه.. أعلى سعر لليورو في البنوك المصرية اليوم



استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 9 يوليو 2026، بعد الارتفاع الذي سجله في ختام تعاملات أمس الأربعاء، لتواصل البنوك العاملة في السوق المحلية تثبيت أسعار العملة الأوروبية مع بداية التعاملات.



استقرار الأسعار



شهدت أسعار اليورو حالة من الهدوء في معظم البنوك، حيث تراوح سعر الشراء بين 56.35 جنيه و56.50 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 56.66 جنيه و56.79 جنيه.



أعلى سعر



سجل بنك نكست أعلى سعر لشراء اليورو عند 56.50 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 56.78 جنيه، ليأتي في صدارة البنوك من حيث سعر الشراء خلال تعاملات اليوم.

وجاءت أسعار اليورو في أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية كالتالي:



بنك نكست: 56.50 جنيه للشراء – 56.78 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 56.49 جنيه للشراء – 56.78 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 56.49 جنيه للشراء – 56.78 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 56.49 جنيه للشراء – 56.78 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 56.49 جنيه للشراء – 56.78 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 56.48 جنيه للشراء – 56.79 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 56.48 جنيه للشراء – 56.78 جنيه للبيع.

بنك مصر: 56.48 جنيه للشراء – 56.78 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 56.48 جنيه للشراء – 56.78 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 56.48 جنيه للشراء – 56.78 جنيه للبيع.



أسعار متقاربة



كما سجل اليورو 56.47 جنيه للشراء و56.75 جنيه للبيع في كل من البنك الوطني الكويتي، وبنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي، بينما بلغ السعر 56.46 جنيه للشراء و56.75 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول مصر، وكريدي أجريكول.



أقل سعر



وجاء أقل سعر لليورو في بنك الإمارات دبي الوطني عند 56.38 جنيه للشراء و56.66 جنيه للبيع، فيما سجل ميد بنك 56.38 جنيه للشراء و56.69 جنيه للبيع، وسجل بنك فيصل الإسلامي 56.40 جنيه للشراء و56.69 جنيه للبيع.



ترقب الأسواق



ويترقب المتعاملون تحركات اليورو خلال الفترة المقبلة، في ظل متابعة تطورات أسواق الصرف العالمية وانعكاساتها على أسعار العملات الأجنبية داخل السوق المصرية.