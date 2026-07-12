خلافات الميراث.. سقوط المتهمين بالتعدي على شقيقهم في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر بقيام أحد الأشخاص وآخرين بإقتحام مسكنها وتحطيم بعض محتوياته والتعدى على زوجها بالضرب داخل قطعة أرض ملكه وتحرير محضر بالواقعة دون جدوى بالبحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 2 يوليو تبلغ لمركز شرطة أبو حمص بالبحيرة من (سائق"زوج القائمة على النشر") بتضرره من (شقيقيه ، ونجل أحدهما) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة حال تواجده بقطعة أرض زراعية ملكه كائنة بدائرة المركز وحال إحتمائه بمنزله قاموا برشقه بالحجارة مما أدى لحدوث تلفيات ببعض نوافذ المنزل لخلافات بينهم حول الميراث.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وعرضهم على النيابة العامة التى قررت إخلاء سبيلهم.. وبإستدعاء القائمة على النشر أقرت بإدعائها الكاذب ، وعللت ذلك لعدم علمها بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.