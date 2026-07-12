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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حجز 3 متهمين في وفاة طفل أثناء تدريبات السباحة بنادي غزل المحلة

الطفل إياد المتوفي بحمام السباحه بنادي غزل المحلة
الطفل إياد المتوفي بحمام السباحه بنادي غزل المحلة
الغربية أحمد علي
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قررت نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية منذ قليل حجز 3 متهمين في واقعة وفاة طفل"إياد محمد عبد الله" أثناء تدريبات حمام السباحة بنادي غزل المحلة لحين وصول تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .


قرار عاجل من النيابة العامة 

وصرحت النيابة العامة بإنهاء إجراءات  دفن الطفل عقب وفاته أثناء تدريباته بحمام السباحه بنادي غزل المحلة وتسليم جثمانه إلى ذويه ودفنه بمعرفه أهله وذويه.

تصريح بدفن الطفل 

كان  المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية قد أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة وفاة طفل صغير أثناء تدريبات حمام السباحة بنادي غزل المحلة والتأكد من وجود شبهات إهمال في الواقعة من عدمه.

تحقيق عاجل من النيابة 

ووجهت النيابة العامة بالتحقيق وسماع أقوال مدير مبني حمام السباحة بنادي غزل المحلة وأخرين للوقوف علي اسباب الحقيقية للوفاة والتأكد من وجود شبهات إهمال في وفاة الطفل من عدمه .

وكان اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية قد أعطي  توجيهاته العاجلة بتشكيل لجنة عاجلة تحت إشراف فنيين من المديرية للتحقيق في واقفة تعرض طفل للوفاة عقب تدريبات بحمام السباحه بنادي غزل المحلة.

رواية شهود عيان 

وأفاد شهود عيان أن الوفاة ليست واقعة غرق ولكن الطفل الصغير تعرض للإجهاد بعد تدريبات أجريت صباحا وخروجه من حمام السباحة بنادي غزل المحلة.

وكان حمام السباحة بنادي غزل المحلة الكبري بمحافظة الغربية قد شهد وفاة طفل صغير أثناء مشاركته في تدريبات حمام السباحة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعرض طفل لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تدريبات حمام السباحة بنادي غزل المحلة بدائرة القسم.

نقل جثمان الطفل 

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفل "إياد محمد عبد الله " 10 سنوات الي مشرحة مستشفى نادي غزل المحلة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك نيابي حجز المتهمين الثلاثة وفاة طفل نادي غزل المحلة حمام السباحة

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