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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 10 آلاف عبوة مجهولة المصدر و4.7 طن سلع غذائية فى حملة تموينية بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي
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واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية والتموينية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وبمتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 10 آلاف عبوة مجهولة المصدر، ونحو 4.7 طن من السلع الغذائية، و705 لترات بنزين تم التصرف فيها بالمخالفة، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات تموينية 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين، مشددًا على أن الرقابة اليومية تمثل أحد أهم أدوات حماية المستهلك، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تتعلق بالغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر أو التلاعب بالمواد البترولية.

تحرك تنفيذي 

وأسفرت الحملات في مركز طنطا عن ضبط مشروبات طاقة غير مسجلة، و400 كيلوجرام ملبس مشتبه في صلاحيته، و1200 عبوة عصير، و2400 عبوة بسكويت مجهولة المصدر، إلى جانب كميات من المنظفات بدون مستندات. وفي سمنود تم ضبط 705 لترات بنزين مخالف، و3.5 طن فول، و500 كيلوجرام دقيق، و4000 عبوة عصير مجهولة المصدر، بالإضافة إلى رنجة غير صالحة ولحوم بدون بيانات، مع تحرير عدد من المحاضر للمخالفين.

حملات ردع مخالفين 

كما تمكنت إدارة تموين بسيون من ضبط 5000 عبوة كاتشب و100 عبوة آيس كريم مجهولة المصدر، وتحرير مخالفات لبيع الخبز بأزيد من السعر الرسمي، بينما أسفرت حملات مركز المحلة الكبرى عن ضبط 1000 عبوة عصير و16 كيلوجرام جبن مجهولي المصدر، إلى جانب تحرير محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، وتم إحالة جميع الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات رقابية تموينية سلع مدعمة

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