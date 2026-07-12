محافظ الغربية: الأمل الحقيقي يبدأ من حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأمل، تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة بقرية السنطة البلد بمركز السنطة، في رسالة تؤكد أن الأمل في حياة أفضل يبدأ من توفير الخدمات الأساسية بجودة تليق بالمواطن، وإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر تموينية لمخالفات نقص وزن تراوحت بين 9 و17 جرامًا، فيما تم المرور على مخبزين بالقرية وتبين عدم وجود مخالفات.

توجيهات محافظ الغربية

كما حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر بالمناطق المستهدفة إلى 12 محضرًا.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 6 محاضر بإدارة زفتى، و11 محضرًا بإدارة قطور، و9 محاضر بإدارة كفر الزيات، و13 محضرًا بإدارة مدينة المحلة الكبرى، و7 محاضر بإدارة سمنود، إلى جانب 10 محاضر بإدارة السنطة، تنوعت بين مخالفات نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود لوحة بيانات أو ميزان، وعدم النظافة، وعدم استخراج بون، والتصرف في الدقيق المدعم، وغلق أحد المخابز.

رفع كفاءة الخدمات

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والمخالفات التي تم تحريرها خلال الحملات التموينية والرقابية 68 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية أن العمل الميداني والرقابة المستمرة هما السبيل لترجمة الأمل إلى واقع يلمسه المواطن في جودة الخدمات، مشددًا على استمرار المرور اليومي على المخابز البلدية بجميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.