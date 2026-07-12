مصرع طفل صعقا بالكهرباء في قرية الكلالسة بقنا

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء ملامسة سلك مكشوف داخل منزله فى قرية الكلالسة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع يزن محمود 4 أعوام، بقرية الكلالسة التابعة لمركز قوص.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من خلال توقيع الكشف الطبى بالمستشفى، أن الوفاة نتيجة صعق كهربائى، وتبين أن الطفل لامس أسلاك مكشوفه بالمنزل، ما تسبب فى صعقه.



تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

