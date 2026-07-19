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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وداعًا أبطال "حضرة المتهم أبي".. السرطان يخطف نجومًا تركوا بصمة لا تُنسى

وداعًا أبطال "حضرة المتهم أبي".. السرطان يخطف نجومًا تركوا بصمة لا تُنسى
وداعًا أبطال "حضرة المتهم أبي".. السرطان يخطف نجومًا تركوا بصمة لا تُنسى
أوركيد سامي

شكّل مسلسل "حضرة المتهم أبي" علامة فارقة في تاريخ الدراما المصرية، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضه، بفضل قصته الإنسانية وأداء أبطاله الذين استطاعوا أن يحفروا أسماءهم في ذاكرة المشاهدين. إلا أن السنوات الماضية حملت أخبارًا حزينة، بعدما رحل عدد من نجوم العمل متأثرين بمرض السرطان، تاركين إرثًا فنيًا كبيرًا لا يزال حاضرًا حتى اليوم.

وكان أحدث الراحلين الفنان أحمد جلال عبد القوي، الذي توفي عام 2026  صباح اليوم بعد صراع مع سرطان الحجاب الحاجز، لتنتهي رحلة فنية قدم خلالها عددًا من الأعمال الدرامية ، وكان من بين المشاركين في مسلسل "حضرة المتهم أبي".

وقبله، رحلت الفنانة مها أبو عوف في عام 2022 بعد معاناة مع سرطان الرئة، حيث شكل خبر وفاتها صدمة كبيرة لجمهورها وللوسط الفني، خاصة أنها كانت من الفنانات اللاتي تميزن بحضور خاص في الدراما والسينما.

كما فقد الوسط الفني في عام 2015 النجم الكبير نور الشريف، بطل مسلسل "حضرة المتهم أبي"، بعد صراع مع سرطان الرئة. ويظل نور الشريف أحد أهم نجوم الفن المصري، بعدما قدم عشرات الأعمال الخالدة التي صنعت تاريخًا فنيًا استثنائيًا.

وفي عام 2014، رحلت الفنانة معالي زايد بعد صراع مع مرض السرطان، لتنضم إلى قائمة النجوم الذين غيبهم المرض، بعدما تركت وراءها مسيرة فنية ثرية بالأعمال الناجحة في السينما والدراما.

ورغم رحيل هؤلاء النجوم، لا يزال مسلسل "حضرة المتهم أبي" حاضرًا في وجدان الجمهور، ويُعاد عرضه باستمرار محققًا نسب مشاهدة مرتفعة، بفضل قصته المؤثرة والأداء الاستثنائي لفريق العمل.

ويبقى إرث هؤلاء الفنانين شاهدًا على موهبتهم الكبيرة، إذ استطاعوا أن يتركوا بصمة فنية وإنسانية ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال، لتؤكد أعمالهم أن الفنان الحقيقي يرحل بجسده، لكن إبداعه يبقى حاضرًا لا يغيب.

أبطال حضرة المتهم أبي اخبار الفن نجوم الفن

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