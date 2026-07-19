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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نبيل نور الدين يكشف سبب اعتزاله الفن: ضعف النظر أجبرني على الابتعاد

الفنان نبيل نور الدين
الفنان نبيل نور الدين
أوركيد سامي

كشف الفنان نبيل نور الدين، عن السبب الحقيقي وراء ابتعاده عن الساحة الفنية واعتزاله التمثيل، مؤكدًا أن تدهور حالته الصحية، وتحديدًا معاناته من ضعف شديد في النظر، كان السبب الرئيسي في اتخاذ هذا القرار.

وقال نبيل نور الدين، في تصريحات  على هامش حفل تكريم أُقيم بدار إقامة كبار الفنانين: "اعتزلت الفن علشان عيني راحت." موضحًا أن ضعف النظر أثر بشكل كبير على قدرته على ممارسة مهنة التمثيل، ما دفعه إلى الابتعاد عن الساحة الفنية.

وأضاف أن الاستمرار في العمل أصبح أمرًا بالغ الصعوبة في ظل حالته الصحية، خاصة أن التمثيل يتطلب تركيزًا وجهدًا كبيرين، وهو ما لم يعد قادرًا على تقديمه بالشكل الذي يليق بتاريخه الفني وجمهوره.

وجاءت تصريحات الفنان خلال حضوره حفل تكريم بدار إقامة كبار الفنانين، حيث أعرب عن سعادته بالتقدير الذي يحظى به من زملائه ومحبيه، مؤكدًا أن هذا التكريم يحمل قيمة كبيرة بالنسبة له بعد سنوات طويلة من العطاء الفني.

ويُعد نبيل نور الدين من الفنانين الذين شاركوا في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، ونجح في تقديم شخصيات متنوعة تركت بصمة لدى الجمهور، قبل أن يقرر الابتعاد عن التمثيل بسبب ظروفه الصحية.

واختتم نبيل نور الدين حديثه بالتأكيد على امتنانه لكل من حرص على دعمه والسؤال عنه، مشيرًا إلى أن محبة الجمهور وتقديره لمسيرته الفنية تمثل بالنسبة له أكبر مكافأة بعد رحلة طويلة في عالم الفن.

الفنان نبيل نور الدين اخبار الفن نجوم الفن

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