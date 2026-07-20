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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الاثنين 20 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4989 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5820 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6651 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46560 جنيها.

الدولار
الذهب 


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 20 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.59 جنيه

سعر الشراء: 50.49 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.01 جنيه

سعر الشراء: 57.88 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.31 جنيه

سعر الشراء: 68.16 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.47 جنيه

سعر الشراء: 13.45 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.77 جنيه

سعر الشراء: 13.75 جنيه.


أكد محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم الإثنين، مع سيطرة أجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا، ومائلة للحرارة رطبة خلال ساعات الليل.


شبورة صباحية ورياح على مناطق متفرقة
وأوضح القياتي أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة تسجل 38 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و32 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و40 درجة بشمال الصعيد، بينما تصل إلى 45 درجة بجنوب الصعيد، لافتًا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن البلاد تشهد شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، إلى جانب نشاط للرياح على فترات متقطعة، قد يثير الرمال والأتربة على مناطق حلايب وشلاتين.

وأشار إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر، مؤكدًا أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، فيما يصل ارتفاع الأمواج بخليج السويس إلى 2.25 متر.

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