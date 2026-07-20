انخفاض كبير… أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين

انخفض سعر الذهب اليوم الإثنين 20 يوليو 2026 ، بقيمة 15جنيها، وسجل جرام عيار 24 الآن 6690 جنيها، ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال تعاملات اليوم وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار السبائك الذهبية

جاءت أسعار السبائك الذهبية كالتالي:

سبيكة 2.5 جرام: 16,600 جنيه

سبيكة 5 جرامات: 33,200 جنيه

سبيكة 10 جرامات: 66,400 جنيه

سبيكة 20 جراما: 132,800 جنيه

سبيكة 31.10 جرام (أونصة): 206,504 جنيهات

سبيكة 50 جراما: 332,000 جنيه

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6690 جنيهًا.

وسجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6635 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5855 جنيهات.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5805 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5020 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4975 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3905 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3770 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وصل سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46840 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46440 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 208125 جنيهًا.

وصل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 206350 جنيهًا.

سعر الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4010.5 دولارًا.