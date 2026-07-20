قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتعال النيران بسفينة شمال عمان بعد تعرضها لمقذوف مجهول
السفارة الأمريكية في البحرين تحذر من ضربات إيرانية على المنامة
بداية بناء الدولة المصرية.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو
مصر تستكمل تقييم خطة الرقابة على متبقيات المبيدات وتعزز صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي
مهمة أبولو.. الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للقمر
"بريكس": الهند تتصدر كبرى اقتصادات العالم في نمو استثمارات البرمجيات والابتكار
دي لا فوينتي: روح الفريق وراء تتويج إسبانيا.. وسأحسم مستقبلي في الوقت المناسب
نبيل فهمي: القدس عنوان القضية ومحاولات تهويدها لن تغير وضعها
هذا يؤلم كثيراً.. رسالة والد ماك إليستر بعد خسارة كأس العالم أمام إسبانيا
هل يجوز للمرأة رفع الأذان بين النساء؟.. دار الإفتاء توضح الحكم
الذهب يستقر فوق 4 آلاف دولار مع صعود النفط وترقب مسار الفائدة الأمريكية
اشتعال النيران في سيارة نقل على الطريق الإقليمي بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم الاثنين 20 يوليو 2026

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

تراجعت سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات اليوم الإثنين، بقيمة تتراوح بين 5 لـ15جنيها، وسجل جرام عيار 21 الآن 5855 جنيها مقارنة 5865 جنيها بانخفاض 10 جنيهات. 

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال نهاية تعاملات اليوم الاثنين 20 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الأثنين 20 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6690 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6635  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5855 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5805 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5020 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4975 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3905 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3770 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46840 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46440 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 208125 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 206350 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وارتفع سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 51.89 جنيه مقابل 50.76 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4010.5 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

سعر الذهب سعر الذهب في مصر سعر الذهب في مصر اليوم الأثنين 20 يوليو 2026 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

إيفاييلو بيتيف

من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك

ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟

ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

ترشيحاتنا

رودري

رودري بعد التتويج بالمونديال: عدت من الجحيم إلى القمة.. وميسي الأفضل في التاريخ

ديشامب

ديشامب يكشف كواليس رحيله عن فرنسا: لم أعد أستطيع التنفس داخل الاتحاد

كاف

خالد طلعت: كاف يتجه لمنح مصر والمغرب وتونس وجنوب أفريقيا 3 مقاعد في دوري الأبطال

بالصور

بكاميرات وذكاء اصطناعي.. أحدث "دراجة" كهربائية من فولكس فاجن

دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية

درة تخطف الأنظار بفستان صيفي أبيض

درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الألوان

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد