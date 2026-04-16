الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

اشتباه تسمم غذائي بالإسكندرية.. سلامة الغذاء تغلق منشأة مخالفة وتشمعها

ولاء عبد الكريم


تحركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فور تلقيها بلاغًا من محافظة الإسكندرية بشأن الاشتباه في إصابة أربعة طلاب بحالات تسمم غذائي عقب تناول وجبات من أحد المطاعم المقابلة لإحدى الكليات، حيث دفعت الهيئة بلجنة تفتيش عاجلة لفحص المنشأة محل الشكوى والتأكد من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.
وكشفت المعاينة الميدانية التي أجرتها فرق التفتيش عن وجود مخالفات جسيمة داخل المنشأة، تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة وسوء بيئة تداول الغذاء، إلى جانب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الأساسية، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين.
 

وعلى الفور، اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة برقم (جنح أول الرمل)، مع غلق المنشأة وتشميعها بالتنسيق مع حي شرق الإسكندرية، لحين استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة.
كما قامت فرق التفتيش بسحب 7 عينات من الوجبات محل الاشتباه وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحاليل.
ودعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أو من خلال الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل مباشرة مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة عبر الرقم 01555771100 (اتصال أو واتس آب) أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك دعمًا لجهود حماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.

منشأة غذائية مخالفات سلامة الغذاء

