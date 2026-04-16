دول مجموعة السبع تتفق على بذل قصارى جهدها لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي

اتفق وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على بذل قصارى جهدهم لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي، في ظل حالة عدم اليقين الشديد الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، في تصريحات صحفية: "أعتقد أن هناك تفاهما مشتركا على ضرورة بذل قصارى جهدنا لتهدئة الوضع، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز"، وذلك مع صعوبة التكهن بما إذا كان وقف إطلاق النار الهش في الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر سيؤدي إلى سلام دائم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأضافت كاتاياما، في أعقاب اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن، أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، يميل العديد من محافظي البنوك المركزية إلى اتباع نهج التريث والانتظار فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

ولم يصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع، التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بيانا مشتركا بعد اختتام المحادثات، التي جرت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وذكر وزراء مالية أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا وبولندا ونيوزيلندا، إلى جانب بريطانيا، في وثيقة صدرت، أمس /الأربعاء/، بشأن الشرق الأوسط، أنه "حتى مع التوصل إلى حل دائم للنزاع، ستستمر آثاره على النمو والتضخم والأسواق".

ومن بين بنود أخرى، التزم الوزراء "بتعزيز التعاون والتكامل لدعم الاستقرار الإقليمي والعالمي".

وقد رحب العالم باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يستمر لمدة أسبوعين، إلا أن الحرب لا تزال مستمرة، إذ لا يزال مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير أمام حركة الملاحة البحرية، وهو ممر مائي حيوي للتجارة العالمية.