السعودية تتصدر قائمة أكبر مستوردي الغذاء المصري خلال 2026



حافظت المملكة العربية السعودية على صدارة قائمة أهم الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال أول شهرين من عام 2026، في ظل استقرار الطلب على المنتجات المصرية داخل السوق السعودي.



وأظهر التقرير الصادر من المجلس التصديري للصناعات الغذائية وحصلت عليه “صدى البلد” أن صادرات القطاع إلى السعودية بلغت نحو 103 ملايين دولار محققة نموًا بنسبة 12%، ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين الجانبين.



وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 72 مليون دولار بنمو 22%، مدعومة بزيادة الطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

كما سجلت الأردن 49 مليون دولار بنمو 5%، وفلسطين 44 مليون دولار بنمو قوي بلغ 51%، وهو من أعلى معدلات النمو المسجلة خلال الفترة.

في المقابل، تراجعت صادرات السودان وليبيا بشكل ملحوظ، نتيجة التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجه بعض الأسواق الإقليمية.

ويؤكد هذا التوزيع استمرار اعتماد الصادرات المصرية على عدد من الأسواق الرئيسية، مع توسع تدريجي في أسواق جديدة واعدة.