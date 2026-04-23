تعزيز التعاون المصري الأمريكي في سلامة الغذاء وتطوير منظومة الرقابة وتيسير التجارة الغذائية

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بول أوليفا، الوزير المفوض للشؤون التجارية بالقسم التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

وتناول اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات سلامة الغذاء، وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة الغذائية بين البلدين ورفع كفاءة نظم الرقابة على الأغذية المتداولة في الأسواق.



كما تم التطرق إلى فرص التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتطوير نظم تقييم المطابقة والاعتماد، إلى جانب بحث آليات تعزيز التواصل الفني المستمر بين الهيئة والجهات الأمريكية المعنية، بما يدعم توافق الإجراءات التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء حرص الهيئة على توطيد التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم منظومة سلامة الغذاء في مصر وتعزيز تنافسية الصادرات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.



منظومة الرقابة على الغذاء

ومن جانبه، أعرب المسؤول الأمريكي عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير منظومة الرقابة على الغذاء، مؤكدًا اهتمام الولايات المتحدة بتوسيع مجالات التعاون الفني والتجاري مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز سلامة وتداول الغذاء الآمن.