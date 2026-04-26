سلامة الغذاء: دعم منظومة توريد القمح المحلي وتوسيع نطاق التفتيش على الأسواق بالمحافظات

أصدر المركز الإعلامي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الخامس عشر لعام 2026 عن الفترة من 18 إلى 24 أبريل، كاشفًا عن نشاط رقابي مكثف شمل مختلف قطاعات الغذاء والتصنيع والتداول المحلي والدولي، إلى جانب دعم منظومة توريد القمح المحلي، وتوسيع نطاق التفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، بما يعزز منظومة الرقابة ويضمن وصول غذاء آمن للمستهلكين.

وأوضح التقرير أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4149 رسالة بإجمالي 237 ألف طن، صادرة عن 1512 شركة، وشملت نحو 760 صنفًا من المنتجات الغذائية المتنوعة، من بينها الفواكه والخضروات والدقيق ومنتجات الحبوب ومحضرات الخضر والفاكهة.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 60 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 15 ألف طن، فيما جاءت البطاطس في مقدمة الخضروات المصدرة بإجمالي 20 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بـ9 آلاف طن.

وأشار التقرير إلى تصدر السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، تلتها الولايات المتحدة وسوريا وهولندا والسودان، من بين 192 دولة مستوردة، بينما جاء ميناء سفاجا في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 906 رسائل، يليه ميناء دمياط ثم ميناء الإسكندرية، كما أصدرت الهيئة 1294 شهادة صحية للتصدير خلال الأسبوع الماضي دعمًا للصادرات الغذائية المصرية وتعزيزًا لثقة الأسواق الدولية.

وفيما يتعلق بالواردات، بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 2063 رسالة بإجمالي 575 ألف طن، مستوردة بواسطة 874 شركة، وشملت القمح وفول الصويا والزيوت المتنوعة، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها بلغاريا وأوكرانيا وإندونيسيا والولايات المتحدة، بينما حافظ ميناء الإسكندرية على المركز الأول في عدد الرسائل الواردة بإجمالي 762 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي ثم ميناء دمياط.



وأكد التقرير أن الهيئة شاركت في دعم ومتابعة منظومة توريد القمح المحلي لعام 2026 من خلال غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، حيث تم المرور على مختلف المحافظات لمتابعة لجان استلام القمح وتذليل أي عقبات تواجهها، إلى جانب تنفيذ زيارات تفتيشية على 8 مخابز بلدية ومخبز سياحي ومواقع تخزين القمح، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية وضمان جودة وسلامة المنتجات.

وفي إطار الرقابة على المنشآت الغذائية، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 99 زيارة معاينة وتم تسجيل 9 منشآت جديدة، بينما قامت 6 منشآت بتوفيق أوضاعها، كما نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 57 زيارة فحص وتفتيش وتم تسجيل 4 منشآت جديدة، إلى جانب إصدار 3170 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1700 شركة مصدرة.



تسجيل منشاءات جديدة

كما شهد الأسبوع الماضي تسجيل 306 منشآت من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وإجراء 354 معاينة، واستيفاء 235 منشأة للاشتراطات المطلوبة، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 76110 منشأة، في حين بلغ إجمالي الفروع المسجلة لدى الهيئة ضمن السلاسل التجارية 2193 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية، بعد تنفيذ 40 مأمورية رقابية بعدد من المحافظات.

وفيما يخص شكاوى المواطنين، استقبلت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 162 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وجهاز حماية المستهلك وموقع الهيئة الإلكتروني، وتم تنفيذ حملات رقابية على 420 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، مع استمرار فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشملت جهود الهيئة كذلك تنفيذ 1713 مأمورية رقابية على مستوى الجمهورية عبر 32 فرعًا، استهدفت 6180 منشأة غذائية في 239 مركزًا وحيًا، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 182 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات، فضلًا عن تنفيذ 1633 مأمورية رقابية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن.

وفي إطار الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية المختلفة، نفذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات موسعة بالتعاون مع التموين والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، شملت محافظات الغربية والقليوبية والمنوفية وقنا والأقصر ودمياط والمنيا وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وغيرها، وأسفرت عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والتحفظ على عشرات الأطنان من المنتجات المخالفة، مع تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، مؤكدة أهمية تعاون المستهلكين في الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تمس سلامة الغذاء عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الخط الساخن 16528، أو من خلال وسائل التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة، بما يدعم منظومة الرقابة ويضمن سلامة الغذاء المتداول في الأسواق المصرية.