مستشار النادي.. روما يعلن رحيل رانييري رسميا

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الجمعة، استقالة كلاوديو رانييري من منصبه كمستشار أول، وذلك على خلفية خلاف مع المدرب جيان بييرو جاسبيريني.

قبل أسبوعين من فوز روما على بيزا، أدلى رانييري بتصريح صحفي قبل المباراة رد فيه على انتقادات جاسبيريني لسياسة النادي في سوق الانتقالات، مؤكداً أنه لا يتم التعاقد مع أي لاعب دون موافقة المدرب.

وقال رانييري أيضاً: "في الصيف اتصلنا بخمسة أو ستة مدربين، ثلاثة منهم لم يأتوا، وفي النهاية اتخذ النادي القرار".

ردّ جاسبريني بعد أسبوع، قبل مباراة فريقه السابق أتالانتا، قائلاً إن تصريحات رانييري كانت مفاجأة كبيرة، وإنه زُجّ به في عاصفة إعلامية لم يكن له يدٌ فيها.

وجاء في بيانٍ لنادي روما: "بينما نتطلع إلى المستقبل، فإن مسارنا واضح. النادي قوي، بقيادةٍ حكيمة ورؤيةٍ محددة".

أكمل النادي: "ستبقى مصلحة روما هي الأولوية دائمًا".

قبل مباراة أتالانتا، استقبل جمهور روما جاسبريني بحفاوة بالغة، بينما أوضحت جماهير كورفا سود رغبتها في أن يعود التركيز إلى ما يحدث على أرض الملعب.

كُتب على إحدى اللافتات: "كفى. روما فوق كل شيء وكل شخص"، بينما تساءلت أخرى: "إدارة صامتة، إدارة كثيرة الكلام. من يُفكّر في مصلحة روما؟".