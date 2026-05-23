هدنة 60 يوماً ومحادثات نووية موسعة.. ملامح الاتفاق الجديد بين واشنطن وطهران

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز”، اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق جديد يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة يقودها وسطاء دوليون لاحتواء التصعيد في المنطقة.

وحسب مصادر مطلعة على سير المفاوضات، فإن الوسطاء يرون أن الطرفين باتا على أعتاب تفاهم يشمل وضع إطار عمل لمحادثات موسعة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في خطوة قد تمهد لمرحلة تهدئة طويلة الأمد بين واشنطن وطهران.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق المقترح يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي، بالتزامن مع مناقشات تتعلق بتخفيف أو تسليم مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مقابل خطوات أمريكية تشمل تخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية وتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية.

وأشارت المصادر إلى أن التفاهمات المطروحة تتضمن الإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، في إطار تفاهم متبادل يهدف إلى تعزيز الثقة وتهيئة الأجواء لاستئناف المسار الدبلوماسي بين الجانبين.