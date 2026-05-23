حقيقة أجر الـ 200 مليون جنيه.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان في رمضان 2027

حسم المنتج صادق الصباح الجدل المثار حول أجر الفنان محمد رمضان في مسلسله الجديد المقرر عرضه في رمضان 2027، كما كشف عن عدد من التفاصيل الخاصة بالعمل الذي يعيد تعاونهما بعد سنوات.

وقال صادق الصباح خلال لقائه مع et بالعربي، إن المخرج بيتر ميمي يمثل إضافة مهمة للعمل، مؤكدًا أن المسلسل سيضم عددًا كبيرًا من النجوم وسيحمل طابعًا شعبيًا.

وأضاف: "المخرج بيتر ميمي إضافة بالنسبة للعمل، وإحنا داخلين مبسوطين وهيكون في كوكبة كبيرة من النجوم، والعمل هيكون شعبي، وأنا قدمت قبل كده مسلسل ابن حلال، وعلشان هو ابن حلال هيحصل كل خير، وهنبدأ التصوير في شهر سبتمبر".

وعن حقيقة تقاضي محمد رمضان أجرًا يصل إلى 200 مليون جنيه، نفى صادق الصباح صحة ما يتم تداوله، مؤكدًا أن هذه الأرقام غير صحيحة ولا منطقية.

مسلسل محمد رمضان فى رمضان 2027

وكان كشف الفنان محمد رمضان عن مخرج مسلسله الرمضاني الجديد الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل وذلك على هامش تواجده فى العراق بمناسبة عرض فيلمه “أسد”.

وقال محمد رمضان، في مؤتمر عرض فيلمه أسد : مسلسلي في رمضان 2027 من تأليف أحمد مراد، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح، على شبكة قنوات MBC.

فيلم أسد

ويعرض حاليا لمحمد رمضان حاليا فيلم أسد الذى ينافي ضمن أفلام عيد الأضحى 2026.

ويذكر أنه تدور أحداث الفيلم في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد،

أبطال فيلم أسد

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

ويشار إلى أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب، ومن إنتاج Goodfellas Media Production، Scoop Production، Fillme production، BigTime Fund، وتوزيعAFD بمصر، وEmpire Entertainment في الوطن العربي.