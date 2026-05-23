الدفاع الروسية تعلن إسقاط 800 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار تقدم قواتها على كافة المحاور في نطاق العملية العسكرية بأوكرانيا، وتكبيد كييف 1210 قتلى خلال 24 ساعة.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، بحسب قناة روسيا اليوم.

و أكد البيان أن قوات "الشمال" الروسية حسّنت موقعها التكتيكي وكبدت العدو 190 عسكرياً، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 8 قنابل موجهة و800 مسيّرة أوكرانية.

و حسنت قوات "الجنوب" الروسية مواقعها وكبدت العدو 170 عسكرياً.

كما استولت قوات "الغرب" الروسية على مواقع متقدمة وأوقعت خسائر بالقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك وكبدت العدو أكثر من 230 عسكرياً، وفقا للبيان.

و تواصل قوات "الشرق" الروسية تقدمها حيث كبدت القوات الأوكرانية أكثر من 280 عسكرياً، و استولت قوات "المركز" الروسية على مواقع متقدمة وكبدت العدو أكثر من 290 عسكرياً.

كما كبدت قوات "دنيبر" الروسية العدو 50 عسكرياً ومركبتين قتاليتين.