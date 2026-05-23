مقتـ.ل وإصابة 5 من الشرطة الباكستانية في اشتباكات مع مسلحين

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل أحد أفرادها وإصابة أربعة آخرين إثر اندلاع اشتباكات مع مجموعة من المسلحين في مقاطعة "بانو" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

ونقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم السبت عن الشرطة قولها إن مجموعة من المسلحين قاموا بإطلاق النار على قواتها في منطقة "ميريان" بالمقاطعة، مما أسفر عن مقتل أحد أفرادها وإصابة أربعة آخرين تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وأضافت الشرطة أن تبادل إطلاق النار بين الجانبين أسفر أيضا عن مقتل ثمانية مسلحين.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".