أخبار الوادي الجديد| التوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية.. المحافظ تشارك باجتماع لجنة الزراعة والري بالشيوخ.. واستعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها، محافظ الوادي الجديد تشارك باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.

شاركت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، تلبيةً لدعوة رئيس المجلس؛ لعرض رؤية المحافظة حول كفاءة استثمار الأراضي الزراعية بالمحافظة، وذلك بحضور بحضور الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، والمهندس محمد علاء وكيل اللجنة، والمهندس أحمد أيوب عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة و المهندس عبد الحكم جبالي عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة ولفيف من السادة النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، استعرضت المحافظ الملامح الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة، مؤكدةً أن المحافظة تتبنى نهجًا تنمويًا متوازنًا يهدف إلى تحقيق التوسع الزراعي المدروس بالتوازي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة، من خلال إعادة صياغة أولويات التنمية نحو تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتوسع في التصنيع الزراعي، ودعم الاقتصاد القائم على أنشطة السياحة البيئية و الطاقة النظيفة.

كما ناقشت جهود المحافظة في التوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء لتغطية احتياجات المشروعات الاستثمارية والضخ على الشبكة الموحدة، وطرح فرص استثمارية لاستغلال الغابات الشجرية على مياه الصرف المعالج، وتوسيع نطاق الشراكة بين المحافظة و القطاع الخاص في مجال التخلص الآمن من المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف و الأخشاب، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توطين التنمية الشاملة بالمحافظات الحدودية، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والطبيعية التي تتمتع بها المحافظة، معربةً عن تقديرها لما شهده الاجتماع من نقاشات بناءة ورؤى داعمة لملف التنمية الزراعية بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد أعمال إنشاء معهد الوادي الجديد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقر مديرية التضامن السابق بمدينة الخارجة؛ لمتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وشددت على سرعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة و الإنشاءات الجارية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاشتراطات الفنية، تمهيدًا لدخول المعهد بتنسيق الجامعات للعام الدراسي المقبل، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم التكنولوجي، بما يواكب متطلبات سوق العمل، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في تقديم خدمات نوعية لأهالي المحافظة.

كما وجّهت بتخصيص مقر بمركز الداخلة لإنشاء فرع للمعهد؛ لخدمة أبناء مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

استعدادات مكثفة لمديرية أوقاف الوادي الجديد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

رفعت مديرية أوقاف الوادي الجديد درجة الاستعداد القصوى بكافة إداراتها الفرعية لتجهيز المساجد والساحات الكبرى المخصصة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان توفير بيئة إيمانية حضارية تليق بجمهور المصلين وتوفر لهم أعلى سبل الراحة والسكينة.

وتجرى هذه الاستعدادات الواسعة تحت رعاية وإشراف ومتابعة مباشرة من فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، الذي وجه لجان التفتيش بالمتابعة الميدانية المستمرة لضمان جاهزية المصليات والالتزام التام بالضوابط الدعوية والتنظيمية؛ حيث اعتمدت المديرية خطة التوزيع الجغرافي لـ 28 ساحة كبرى في الخلاء إلى جانب 324 مسجدًا جامعًا جرى إعدادها بالكامل استقبالًا للكثافات العددية للمواطنين في كافة مراكز المحافظة.

توزيع جغرافي لساحات العيد

​وقالت مديرية الاوقاف في بيان لها انه جاء الترتيب الجغرافي لتلك الساحات ببث الطمأنينة والتيسير على المواطنين، بدءًا من مركز الخارجة الذي ضم 4 ساحات تم تجهيزها بالخلاء وتأمين محيطها لخدمة سكان العاصمة والمناطق المجاورة لها بالإضافة إلى المساجد الجامعة، يليه مركز الداخلة الذي حظي بـ 11 ساحة وزعت بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالتنسيق مع مراكز الشباب والهيئات المحلية، ثم مركز الفرافرة بواقع 6 ساحات أُعدت لاستيعاب المصلين بقرى التوطين والمركز لضمان وصول الخدمة الدعوية لكافة المواطنين، وصولًا إلى مركز بلاط الذي تم تجهيز وفرش 4 ساحات به بالكامل لاستقبال المصلين بقرى المركز والمدينة، وانتهاءً بمركز باريس الذي جرى تنظيم وتأمين 3 ساحات فيه لتكون المصلي الرئيسي لأهالي المركز بجانب مساجد المدينة والقرى التابعة لها.

​وأشارت المديرية إلى أنه التزامًا بالقرارات الوزارية الصادرة لتنظيم صلاة العيد، شدد الشيخ رمضان يوسف صالح على تطبيق الضوابط المنظمة بكل دقة، والتي تشمل تنظيم الصلاة في الساحات الكبرى والمساجد الكبرى وتخصيص إمامين (أحدهما أساسي والآخر احتياطي) لكل ساحة ومسجد لضمان انتظام إقامة الشعائر دون أي خلل طارئ، مع التنبيه المشدد على جميع الخطباء بالالتزام التام بالموضوع المحدد والوقت المسموح به لخطبة العيد دون إطالة مراعاة لأحوال المصلين وكبار السن، بالإضافة إلى فتح كافة المصليات الملحقة بالمساجد الكبرى وتجهيزها بشكل منفصل للسيدات، مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم تعظيمًا لشعائر الله، مستعينين في ذلك باستمرار حملات التطهير والفرش والصيانة لشبكات الصوت والكهرباء حتى الدقائق الأخيرة قبل الصلاة.

​وفي سياق هذا الترابط اللوجستي، أطلقت المديرية غرفة عمليات رئيسية بمقر ديوان عام المديرية ترتبط بشكل مباشر بغرف فرعية داخل كل إدارة من إدارات المراكز الخمسة، حيث تعمل هذه الغرف على مدار الساعة لرصد أي معوقات والتعامل معها فورًا بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لضمان خروج الاحتفالات بالمظهر المشرف والمبهج الذي يليق بأهالي الوادي الجديد.