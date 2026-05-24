بأقل ميزانية| أين تذهب الأسرة خلال إجازة عيد الأضحى؟.. الأماكن والتكاليف

شهدت معدلات البحث خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا حول أفضل أماكن الخروج الاقتصادية، بالتزامن مع تفضيل آلاف الأسر قضاء عطلة عيد الأضحى داخل العاصمة بدلا من السفر، بحثا عن أجواء ترفيهية وعائلية مميزة بأقل التكاليف.

أسعار تذاكر الحدائق والمتنزهات خلال عيد الأضحى 2026

وفي إطار تسهيل استقبال الزوار خلال إجازة العيد، أعلنت إدارات الحدائق الكبرى والجهات المعنية بوزارات التنمية المحلية والبيئة والري ومحافظة القاهرة، مواعيد العمل الرسمية وأسعار التذاكر، بهدف تنظيم حركة الدخول وتقليل التكدس أمام البوابات الرئيسية.

وتشهد الحدائق العامة والمتنزهات والمعالم التاريخية إقبالا كبيرا خلال موسم العيد، لما توفره من خدمات ترفيهية متنوعة وأسعار مناسبة، ما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات والشباب لقضاء أوقات ممتعة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

أعلنت غالبية الحدائق العامة التابعة لوزارات التنمية المحلية والبيئة والري، إلى جانب محافظة القاهرة، توحيد مواعيد العمل طوال أيام العيد، حيث تبدأ استقبال الزوار يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 11 مساء، بما يشمل عددا من الحدائق المتخصصة والمماشي السياحية.

قائمة أسعار الحدائق والمتنزهات في العيد

حديقة الأزهر: 60 جنيها للبالغين و40 جنيها للأطفال، مع احتمالية زيادة طفيفة خلال الإجازات الرسمية.

حدائق القناطر الخيرية: تتراوح أسعار الدخول بين 10 و20 جنيها للفرد، مع استمرار إتاحة بعض المساحات المفتوحة برسوم رمزية.

الحديقة الدولية بمدينة نصر: 20 جنيها للفرد.

حدائق المنتزه بالإسكندرية: 25 جنيها للفرد.

الحديقة اليابانية بحلوان: 15 جنيها للفرد.

حديقتا الأندلس والحرية بالزمالك: من 10 إلى 20 جنيها.

محمية وادي الريان بالفيوم: 10 جنيهات للمصريين و5 جنيهات للطلاب كرسوم دخول.

ويستقبل المتحف القومي للحضارة المصرية الزوار يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، مقدما تجربة ثقافية مميزة، بأسعار تبدأ من 40 جنيها للطلاب و80 جنيها للمصريين، بينما تبلغ قيمة التذكرة للأجانب 500 جنيه.

أبرز الحدائق المناسبة للخروج الاقتصادي في القاهرة

حديقة الأندلس

تتميز بالطابع الأندلسي الكلاسيكي وتصميماتها الراقية، وتقع بجوار دار الأوبرا المصرية وكوبري قصر النيل، فيما يبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط.

حديقة الحرية

تقع مقابل حديقة الأندلس، وتعد من أبرز أماكن الاسترخاء وسط الطبيعة الخلابة، وسعر التذكرة 20 جنيها.

حديقة الأسماك

واحدة من أقدم وأشهر حدائق القاهرة، وتتميز بتصميم مستوحى من الشعاب المرجانية وتضم أنواعا متعددة من الأسماك، وسعر التذكرة 5 جنيهات للفرد.

حديقة قصر عابدين

رغم حداثتها نسبيا، أصبحت من الوجهات المفضلة لسكان وسط البلد بفضل موقعها المميز أمام قصر عابدين بشارع الجمهورية، وتبلغ قيمة التذكرة 5 جنيهات.

حديقة الأزهر

تعد من أكبر وأجمل حدائق القاهرة، وتتميز بإطلالة ساحرة على القاهرة التاريخية والفاطمية، إضافة إلى المطاعم والكافيهات والمسطحات الخضراء الواسعة، وسعر التذكرة 40 جنيها.

حديقة العبور

تقع في الزمالك وتوفر تجربة مميزة للتنزه وسط المساحات الخضراء المطلة على النيل، مقابل 20 جنيها للفرد.

الحديقة اليابانية

تتميز بتصميماتها الفريدة ذات الطابع الياباني في قلب حلوان، وتناسب الخروجات العائلية، وسعر التذكرة 10 جنيهات.

حديقة الفنون بالمنيل

تمزج بين الطبيعة والفنون مع إطلالة مباشرة على النيل، وسعر التذكرة 10 جنيهات.

حديقة الطفل

تعد خيارا مثاليا للعائلات، لما تضمه من ألعاب وأنشطة تناسب مختلف الأعمار، مقابل 20 جنيها للفرد.

إجراءات تنظيم دخول الحدائق خلال العيد

شددت إدارات الحدائق على منع دخول المواد الخطرة أو استخدام المواقد والبوتاجازات المحمولة داخل المتنزهات، مع السماح بإدخال الوجبات والمشروبات الشخصية. كما تم تخصيص فرق للنظافة والأمن الداخلي للتعامل مع الحالات الطارئة، وضمان سهولة حركة الزوار داخل الحدائق والمسارات الخضراء.