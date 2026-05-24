قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز إخراج زكاة المال المتأخرة على أقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
محمد صلاح رفقة عائلته في ملعب أنفيلد عقب توديع جماهير ليفربول وزملائه
محمد عمر يطالب الأهلي بالتعاقد مع مدير فني بمواصفات مانويل جوزيه
حزب الله يهاجم عدة مواقع لجيش الاحتلال بمحلقة أبابيل الانقضاضية
مدير مرصد الذهب: ركود يهدد سوق المشغولات الذهبية في مصر
767 مليون جنيه لـ255 ألف عامل.. تفاصيل أكبر حزمة دعم للعمالة غير المنتظمة
خريطة الطقس في أسبوع عيد الأضحى.. هل نشهد موجة حارة؟
الكشف عن فينفاست 2026 VF8 الجديدة كلياً.. كم يبلغ سعرها؟
السعودية تبدأ موسم الحج باستعدادات كبيرة.. و عقوبات رادعة للمخالفين
تعرف على الأندية الإنجليزية المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل
بالبطولات ولَّا العلاقات؟.. خالد الغندور يفتح ملف تقييم المدربين
بأقل ميزانية| أين تذهب الأسرة خلال إجازة عيد الأضحى؟.. الأماكن والتكاليف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بأقل ميزانية| أين تذهب الأسرة خلال إجازة عيد الأضحى؟.. الأماكن والتكاليف

أين تذهب الأسرة بأقل ميزانية باجازة عيد الاضحي؟
أين تذهب الأسرة بأقل ميزانية باجازة عيد الاضحي؟
محمد غالي

شهدت معدلات البحث خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا حول أفضل أماكن الخروج الاقتصادية، بالتزامن مع تفضيل آلاف الأسر قضاء عطلة عيد الأضحى داخل العاصمة بدلا من السفر، بحثا عن أجواء ترفيهية وعائلية مميزة بأقل التكاليف.

أسعار تذاكر الحدائق والمتنزهات خلال عيد الأضحى 2026

وفي إطار تسهيل استقبال الزوار خلال إجازة العيد، أعلنت إدارات الحدائق الكبرى والجهات المعنية بوزارات التنمية المحلية والبيئة والري ومحافظة القاهرة، مواعيد العمل الرسمية وأسعار التذاكر، بهدف تنظيم حركة الدخول وتقليل التكدس أمام البوابات الرئيسية.

وتشهد الحدائق العامة والمتنزهات والمعالم التاريخية إقبالا كبيرا خلال موسم العيد، لما توفره من خدمات ترفيهية متنوعة وأسعار مناسبة، ما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات والشباب لقضاء أوقات ممتعة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

أسعار تذاكر الحدائق والمتنزهات خلال عيد الأضحى 2026

أعلنت غالبية الحدائق العامة التابعة لوزارات التنمية المحلية والبيئة والري، إلى جانب محافظة القاهرة، توحيد مواعيد العمل طوال أيام العيد، حيث تبدأ استقبال الزوار يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 11 مساء، بما يشمل عددا من الحدائق المتخصصة والمماشي السياحية.

قائمة أسعار الحدائق والمتنزهات في العيد

حديقة الأزهر: 60 جنيها للبالغين و40 جنيها للأطفال، مع احتمالية زيادة طفيفة خلال الإجازات الرسمية.
حدائق القناطر الخيرية: تتراوح أسعار الدخول بين 10 و20 جنيها للفرد، مع استمرار إتاحة بعض المساحات المفتوحة برسوم رمزية.
الحديقة الدولية بمدينة نصر: 20 جنيها للفرد.
حدائق المنتزه بالإسكندرية: 25 جنيها للفرد.
الحديقة اليابانية بحلوان: 15 جنيها للفرد.
حديقتا الأندلس والحرية بالزمالك: من 10 إلى 20 جنيها.
محمية وادي الريان بالفيوم: 10 جنيهات للمصريين و5 جنيهات للطلاب كرسوم دخول.

ويستقبل المتحف القومي للحضارة المصرية الزوار يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، مقدما تجربة ثقافية مميزة، بأسعار تبدأ من 40 جنيها للطلاب و80 جنيها للمصريين، بينما تبلغ قيمة التذكرة للأجانب 500 جنيه.

أسعار تذاكر الحدائق والمتنزهات خلال عيد الأضحى 2026

أبرز الحدائق المناسبة للخروج الاقتصادي في القاهرة

حديقة الأندلس
تتميز بالطابع الأندلسي الكلاسيكي وتصميماتها الراقية، وتقع بجوار دار الأوبرا المصرية وكوبري قصر النيل، فيما يبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط.

حديقة الحرية
تقع مقابل حديقة الأندلس، وتعد من أبرز أماكن الاسترخاء وسط الطبيعة الخلابة، وسعر التذكرة 20 جنيها.

حديقة الأسماك
واحدة من أقدم وأشهر حدائق القاهرة، وتتميز بتصميم مستوحى من الشعاب المرجانية وتضم أنواعا متعددة من الأسماك، وسعر التذكرة 5 جنيهات للفرد.

حديقة قصر عابدين
رغم حداثتها نسبيا، أصبحت من الوجهات المفضلة لسكان وسط البلد بفضل موقعها المميز أمام قصر عابدين بشارع الجمهورية، وتبلغ قيمة التذكرة 5 جنيهات.

حديقة الأزهر
تعد من أكبر وأجمل حدائق القاهرة، وتتميز بإطلالة ساحرة على القاهرة التاريخية والفاطمية، إضافة إلى المطاعم والكافيهات والمسطحات الخضراء الواسعة، وسعر التذكرة 40 جنيها.

حديقة العبور
تقع في الزمالك وتوفر تجربة مميزة للتنزه وسط المساحات الخضراء المطلة على النيل، مقابل 20 جنيها للفرد.

الحديقة اليابانية
تتميز بتصميماتها الفريدة ذات الطابع الياباني في قلب حلوان، وتناسب الخروجات العائلية، وسعر التذكرة 10 جنيهات.

حديقة الفنون بالمنيل
تمزج بين الطبيعة والفنون مع إطلالة مباشرة على النيل، وسعر التذكرة 10 جنيهات.

حديقة الطفل
تعد خيارا مثاليا للعائلات، لما تضمه من ألعاب وأنشطة تناسب مختلف الأعمار، مقابل 20 جنيها للفرد.

أسعار تذاكر الحدائق والمتنزهات خلال عيد الأضحى 2026

إجراءات تنظيم دخول الحدائق خلال العيد

شددت إدارات الحدائق على منع دخول المواد الخطرة أو استخدام المواقد والبوتاجازات المحمولة داخل المتنزهات، مع السماح بإدخال الوجبات والمشروبات الشخصية. كما تم تخصيص فرق للنظافة والأمن الداخلي للتعامل مع الحالات الطارئة، وضمان سهولة حركة الزوار داخل الحدائق والمسارات الخضراء.

أسعار تذاكر الحدائق والمتنزهات خلال عيد الأضحى 2026 أسعار تذاكر الحدائق الحدائق والمتنزهات عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

مصطفي محمد

أنا تحت أمره.. أول تعليق لـ مصطفي محمد بعد مفاوضات إنتقاله للزمالك

ترشيحاتنا

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم على تراجع مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل عامل.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

الصيغة الصحيحة لـ تكبيرات عيد الأضحى

موعد الصلاة في القاهرة والمحافظات.. والصيغة الصحيحة لـ تكبيرات عيد الأضحى 2026

بالصور

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

فيديو

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: زمن يتسارع.. وذاكرة لا تنسى

المزيد