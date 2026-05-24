قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة على إسرائيل.. تل أبيب ترتجف من اتفاق واشنطن وطهران وتعيد نشر قواتها بلبنان
صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي
ترامب: الصفقة مع إيران تعتمد على قراري وأنا لا أبرم صفقات سيئة
70 قرشا.. ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار مساء اليوم الاحد
مفاجأة في سوق السمك اليوم.. انخفاض أسعار الجمبري والبلطي
خاتم الأنبياء: الجيش الإيراني مستعد للرد على أي اعتداء.. ولامكان للأجانب بالخليج
1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة
الفتة المصرية بالخل والثوم.. وصفة شرقية بطعم البيوت الأصيلة
العراق.. مقتـ.ل 3 جنود و إصابة 4 أخرين إثر انفجار عبوة ناسفة
هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا
أحمد مجاهد: الهبوط يجب أن يُطبق.. وسأفكر في رئاسة اتحاد الكرة حال غياب أبو ريدة
قبل ما تحجز لـ"صعيد مصر".. ننشر المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحرش ومطاردة ومحاولة سرقة.. القصة الكاملة لواقعة فتاة حدائق الأهرام

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
ندى سويفى

تحولت عودة فتاة شابة إلى منزلها في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة إلى لحظات من الرعب، بعدما فوجئت بشاب يتتبعها في الطريق ويحاول الاعتداء عليها والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وانتهت بتدخل أمني سريع وضبط المتهم.

البداية.. مراقبة وتتبع في الشارع

بحسب رواية الفتاة "شهد"، كانت عائدة من صالة الألعاب الرياضية وتسير في أحد شوارع حدائق الأهرام، عندما لاحظت وجود شاب يسير خلفها بشكل أثار شكوكها. حاولت تجاهل الأمر في البداية، إلا أن استمرار ملاحقته لها زاد من شعورها بالخوف والقلق.

ومع اقترابها من منطقة يتواجد بها عدد من المارة، فوجئت بالشاب يقترب منها بصورة مفاجئة ويحاول الإمساك بيدها، قبل أن يحاول الاستيلاء على مشغولاتها الذهبية بالقوة، وفق ما أكدته في تصريحات إعلامية.

الهاتف يوثق الواقعة

أمام حالة الخوف التي سيطرت عليها، أخرجت الفتاة هاتفها المحمول وبدأت في تصوير الشاب لتوثيق ما يحدث. وخلال مقطع الفيديو المتداول، ظهرت وهي تستغيث بالمارة وتواجه المتهم، مؤكدة أنه تتبعها في الطريق وحاول الاعتداء عليها.

وخلال المواجهة، أخبرت الفتاة الشاب بأنها ستقوم بنشر الفيديو وإرساله إلى وزارة الداخلية، ليرد عليها بعبارة أثارت استياء المتابعين: "يعني إيه الداخلية دي؟".

تدخل الأهالي وإنقاذ الفتاة

لم تمر الواقعة دون تدخل من المارة، إذ تجمع عدد من المواطنين فور سماع استغاثة الفتاة، ما دفع المتهم إلى التراجع وعدم استكمال محاولته، بينما تمكنت الفتاة من الحفاظ على متعلقاتها والخروج من الموقف دون إصابات جسدية.

انتشار واسع على مواقع التواصل

بعد نشر الفيديو، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل الكبير، حيث طالب المستخدمون بسرعة ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، خاصة بعد ظهور وجهه بوضوح داخل المقطع المصور.

تحرك أمني سريع

عقب تداول الفيديو، بدأت الأجهزة الأمنية بالجيزة فحص الواقعة وتفريغ المقطع المتداول، وتمكنت من تحديد هوية المتهم ومكان تواجده.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، ألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

التحقيقات مستمرة

وتواصل الجهات المختصة التحقيق مع المتهم للوقوف على تفاصيل الواقعة ودوافعها، وبيان ما إذا كانت الواقعة تندرج تحت جريمة شروع في السرقة بالإكراه أو أي اتهامات أخرى تكشف عنها التحقيقات الجارية.

تحرش فتاة حدائق الأهرامِ الداخلية وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ريهام سعيد

ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد استدعائها بسبب حلقة كلاب الشوارع: «مفيش غلط ومش هحضر التحقيق»|فيديو

ترشيحاتنا

وزير الزراعة يُسلّم شهادات التخرج لـ 18 مبعوثاً

وزير الزراعة يُسلّم شهادات التخرج لـ 18 مبعوثاً من 11دولة أفريقية وآسيوية

إسكندرية

الإسكندرية تستقبل ثاني معسكرات منتخبات الأولمبياد الخاص استعدادا لموقعة سوسة التونسية

ميناء رفح البري يستقبل 79 من الجرحي والمرضي الفلسطينيين من غزة

ميناء رفح البري يستقبل 79 من الجرحي والمرضي الفلسطينيين من غزة

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

فيديو

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد