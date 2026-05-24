تحرش ومطاردة ومحاولة سرقة.. القصة الكاملة لواقعة فتاة حدائق الأهرام

تحولت عودة فتاة شابة إلى منزلها في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة إلى لحظات من الرعب، بعدما فوجئت بشاب يتتبعها في الطريق ويحاول الاعتداء عليها والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وانتهت بتدخل أمني سريع وضبط المتهم.

البداية.. مراقبة وتتبع في الشارع

بحسب رواية الفتاة "شهد"، كانت عائدة من صالة الألعاب الرياضية وتسير في أحد شوارع حدائق الأهرام، عندما لاحظت وجود شاب يسير خلفها بشكل أثار شكوكها. حاولت تجاهل الأمر في البداية، إلا أن استمرار ملاحقته لها زاد من شعورها بالخوف والقلق.

ومع اقترابها من منطقة يتواجد بها عدد من المارة، فوجئت بالشاب يقترب منها بصورة مفاجئة ويحاول الإمساك بيدها، قبل أن يحاول الاستيلاء على مشغولاتها الذهبية بالقوة، وفق ما أكدته في تصريحات إعلامية.

الهاتف يوثق الواقعة

أمام حالة الخوف التي سيطرت عليها، أخرجت الفتاة هاتفها المحمول وبدأت في تصوير الشاب لتوثيق ما يحدث. وخلال مقطع الفيديو المتداول، ظهرت وهي تستغيث بالمارة وتواجه المتهم، مؤكدة أنه تتبعها في الطريق وحاول الاعتداء عليها.

وخلال المواجهة، أخبرت الفتاة الشاب بأنها ستقوم بنشر الفيديو وإرساله إلى وزارة الداخلية، ليرد عليها بعبارة أثارت استياء المتابعين: "يعني إيه الداخلية دي؟".

تدخل الأهالي وإنقاذ الفتاة

لم تمر الواقعة دون تدخل من المارة، إذ تجمع عدد من المواطنين فور سماع استغاثة الفتاة، ما دفع المتهم إلى التراجع وعدم استكمال محاولته، بينما تمكنت الفتاة من الحفاظ على متعلقاتها والخروج من الموقف دون إصابات جسدية.

انتشار واسع على مواقع التواصل

بعد نشر الفيديو، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل الكبير، حيث طالب المستخدمون بسرعة ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، خاصة بعد ظهور وجهه بوضوح داخل المقطع المصور.

تحرك أمني سريع

عقب تداول الفيديو، بدأت الأجهزة الأمنية بالجيزة فحص الواقعة وتفريغ المقطع المتداول، وتمكنت من تحديد هوية المتهم ومكان تواجده.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، ألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

التحقيقات مستمرة

وتواصل الجهات المختصة التحقيق مع المتهم للوقوف على تفاصيل الواقعة ودوافعها، وبيان ما إذا كانت الواقعة تندرج تحت جريمة شروع في السرقة بالإكراه أو أي اتهامات أخرى تكشف عنها التحقيقات الجارية.