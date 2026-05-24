بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى.. محافظ الغربية يهدي أهالي سمنود متنفسا حضاريا جديدا بافتتاح حديقة الطفل بعد تطويرها الكامل بتكلفة 1.8 مليون جنيه بالشراكة مع المجتمع المدني

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال تطوير حديقة الطفل بمدينة سمنود، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير شامل للحديقة بتكلفة بلغت مليونًا و٨٠٠ ألف جنيه، بمشاركة فعالة من المجتمع المدني، بهدف توفير متنفس حضاري وترفيهي يليق بأهالي المدينة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ واعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته، تفقد محافظ الغربية مختلف أعمال التطوير التي شهدتها الحديقة، والتي شملت تطوير الأرضيات والممرات، ورفع كفاءة المباني والواجهات، وتنسيق المسطحات الخضراء والزراعات، وتجديد منطقة ألعاب الأطفال، إلى جانب تطوير المبنى الخدمي ودورات المياه، بما يضمن تقديم خدمة ترفيهية متكاملة وآمنة للمواطنين والأطفال.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة المساحات الترفيهية والمتنزهات العامة داخل المدن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير أماكن مناسبة للأسر والأطفال لقضاء أوقات مميزة، مشيرًا إلى أن تطوير الحدائق العامة يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالشكل الحضاري وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.

تحرك تنفيذي 

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن تطوير حديقة الطفل بسمنود يجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين بشكل مباشر وتسهم في تحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضاري، موجّهًا الشكر لمؤسسة الخولي للأعمال الخيرية وتنمية المجتمع على دورها الفعال ومساهمتها في أعمال التطوير، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية أصبحت شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية والبناء داخل المحافظة.

رفع كفاءة الخدمات 

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن المحافظة تستهدف التوسع في تنفيذ وتطوير المتنزهات والحدائق العامة بمختلف المراكز والمدن، خاصةً مع الإقبال الكبير من المواطنين خلال الأعياد والمناسبات، تنفيذًا لرؤية الدولة في توفير حياة كريمة وخدمات تليق بالمواطن المصري.

