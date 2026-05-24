شعبة المستوردين: الدولة تعمل على ضبط الأسعار بالسوق المحلي في عيد الاضحي

كشف المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية، بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العامة للغرف التجارية، عن جهود الحكومة لضبط الأسعار وتوفير السلع بالتزامن مع قرب عيد الاضحى المبارك.

وأكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى، مقدم برنامج الحياة اليوم ، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تعمل على ضبط الأسعار في السوق المحلي وخاصة في موسم عيد الاضحي.

وتابع المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية، بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العامة للغرف التجارية، أن العملة لها دور قوي في التسعير وخاصة أنها ارتفعت خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي تسبب في تحريك الاسعار في اتجاه الصعود.