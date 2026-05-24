وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي IMEX Frankfurt بألمانيا

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي IMEX Frankfurt، أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في سياحة المؤتمرات والحوافز، والذي أُقيم بمدينة فرانكفورت بدولة ألمانيا، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع السياحي حول العالم.

مكانة مصر على خريطة سياحة المؤتمرات

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن المشاركة في هذا المعرض تأتي في إطار الجهود المستمرة للترويج للمقصد السياحي المصري، وتعزيز مكانة مصر على خريطة سياحة المؤتمرات والمعارض الدولية، كما تعد فرصة هامة لتعزيز التواصل مع منظمي الفعاليات الدولية والشركات العاملة في مجال سياحة الحوافز والمؤتمرات، واستعراض المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر لاستضافة الفعاليات الكبرى؛ بما يسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين ويدعم مستهدفات الدولة لزيادة الحركة السياحية الوافدة.

اهتمام مصر بتوسيع حضورها داخل الأسواق الأوروبية

كما أوضح محمد فرج مدير المكتب السياحي ببرلين أن المشاركة في المعرض تعكس اهتمام مصر بتوسيع حضورها داخل الأسواق الأوروبية وتعزيز العلاقات مع شركاء المهنة، لافتاً إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة لعرض الفرص المتاحة بالمقصد المصري والتعريف بالتطورات التي يشهدها قطاع السياحة والبنية التحتية الداعمة لسياحة المؤتمرات والحوافز والفعاليات الدولية.

وقد حضر فعاليات المعرض السيد محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، ووفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي يضم السيد محمد فرج مدير المكتب السياحي ببرلين، والدكتورة سها صابر عضو بإدارة المكاتب الخارجية بالهيئة، والسيد محمد كمال عضو بإدارة المعارض والفعاليات بالهيئة.

وخلال المشاركة بالمعرض، عقد وفد الهيئة مجموعة من اللقاءات المهنية مع عدد من منظمي الرحلات وشركات إدارة الفعاليات والمؤتمرات؛ لبحث سبل التعاون بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الهيئة شاركت في المعرض بجناح يضم 7 شركات سياحية و 8 منشآت فندقية وشركتين طيران.

