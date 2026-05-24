تنشيط السياحة تنظم ورشة عمل متخصصة لـ 130 شركة سياحة فرنسية

تنظم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ورشة عمل مخصصة للمقصد السياحي المصري بحضور 130 فرد من كبار منظمي الرحلات والشركات السياحية الفرنسية وذلك على هامش استضافة ورعاية منتدي الرواد خلال الفترة من 30 مايو حتى 4 يونيو 2026.

أوضحت هيئة تنشيط السياحة، أن الجهة المنظمة معها للورشة أحد أشهر وكالات الاتصال الفرنسية المتخصصة في مجال السياحة وتخدم أكثر من 230 جهة سياحية من منظمي رحلات وشركات طيران ومجموعات فندقية ووكالات سفر.

فرصة مقابلات



أشارت هيئة التنشيط ، إلى هدف ورشة العمل لتتيح الفرصة لإجراء مقابلات مهنية مباشرة بين الشركاء، على أن يتم تخصيص طاولة لكل مشارك بحضور 2 من ممثلي عن كل فندق بحد أقصي 8 فنادق.

تابع أن ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي فريد أسهم على مر التاريخ في جذب الاستثمارات والتجارة والحركة السياحية إليها، موضحاً أن استراتيجية الوزارة الحالية التي تأتي تحت شعار " مصر... تنوع لا يُضاهى" ترتكز على إبراز تنوع المنتجات والأنماط السياحية، وتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، إلى جانب تطوير المنتجات القائمة واستحداث أخرى جديدة، بالإضافة إلى تحسين جودة التجربة السياحية بالمواقع السياحية والأثرية، فضلًا عن زيادة الطاقة الفندقية.