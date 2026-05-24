الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خريطة الطقس في أسبوع عيد الأضحى.. هل نشهد موجة حارة؟

طقس عيد الأضحى
طقس عيد الأضحى
رشا عوني

تشهد حالة الطقس في عيد الأضحى2026 استقراراً نسبياً على كافة المحافظات،حيث يبحث الجميع عن الأحوال الجوية وحالة الطقس خلال إجازة العيد، للتخطيط لقضاء عطلة مميزة في الربيع والأجواء المعتدلة في الحدائق والمنتزهات، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الأضحى والظواهر الجوية المتوقعة خلال أسبوع العيد . 

حالة الطقس في عيد الأضحى2026

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد انخفاضا فى حالة الطقس خلال عيد الأضحى المبارك ، مقارنة بالارتفاع الكبير الذى شهدته المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية.

وعن توقعات حالة الطقس فى عيد الأضحى 2026، فمن المتوقع أن تسود أجواء معتدلة نسبيًا على السواحل الشمالية، حارة إلى مائلة للحرارة على جنوب الوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتشهد أيام عيد الأضحى 2026 (خلال الفترة من 27 إلى 30 مايو) طقساً ربيعياً معتدلاً إلى حار نسبياً نهاراً ومائلاً للبرودة ليلاً، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة مقارنة بموجات الحر السابقة، واستقرار عام في الأحوال الجوية. 

حالة الطقس يوم عرفة2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ملامح الطقس المتوقعة تزامنًا مع يوم عرفة، مشيرة إلى أن الأجواء في مصر تميل للاستقرار النسبي على أغلب الأنحاء، مع تراجع حدة الموجات شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، خاصة على المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى.


وأوضحت الهيئة أن ساعات الصباح الباكر ستشهد طقسًا معتدلًا، بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال النهار ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد، ويشتد الإحساس بحرارة الطقس كلما اتجهنا جنوبًا، لاسيما بمحافظات الصعيد التي تسجل أعلى المعدلات الحرارية.


حالة الطقس من الأثنين إلى الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 25 مايو 2026 وحتى الجمعة 29 مايو 2026 التي تزامن إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى استمرار الأجواء الربيعية المائلة للحرارة نهارًا على مناطق واسعة من البلاد، مع نشاط للرياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

طقس حار خلال ساعات النهار 


وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون حارًا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين تميل الأجواء للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجة الحرارة في القاهرة 31

كما أن فترات النهار ستشهد زيادة في سطوع أشعة الشمس، إلا أن درجات الحرارة لن تشهد ارتفاعات ملحوظة على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ تسجل القاهرة الكبرى ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية، 


درجات الحرارة المتوقعة من 25 إلى 29 مايو 2026

 

القاهرة الكبرى والوجه البحري:
تتراوح العظمى بين 30 إلى 32 درجة، والصغرى بين 18 إلى 19 درجة.

السواحل الشمالية:
العظمى من 24 إلى 26 درجة، والصغرى من 17 إلى 18 درجة.

شمال الصعيد:
العظمى من 32 إلى 33 درجة، والصغرى من 17 إلى 18 درجة.

جنوب الصعيد:
العظمى من 37 إلى 38 درجة، والصغرى من 22 إلى 23 درجة.

تنبيه مهم من الأرصاد الجوية

وأكدت الهيئة أنه نظرًا للتغيرات السريعة في خرائط الطقس خاصة خلال فصل الربيع، سيتم تحديث التوقعات بشكل مستمر حال حدوث أي تغيرات، مع ضرورة متابعة النشرات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

غرام فى الكرنك
