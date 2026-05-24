قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عمر يطالب الأهلي بالتعاقد مع مدير فني بمواصفات مانويل جوزيه
حزب الله يهاجم عدة مواقع لجيش الاحتلال بمحلقة أبابيل الانقضاضية
مدير مرصد الذهب: ركود يهدد سوق المشغولات الذهبية في مصر
767 مليون جنيه لـ255 ألف عامل.. تفاصيل أكبر حزمة دعم للعمالة غير المنتظمة
خريطة الطقس في أسبوع عيد الأضحى.. هل نشهد موجة حارة؟
الكشف عن فينفاست 2026 VF8 الجديدة كلياً.. كم يبلغ سعرها؟
السعودية تبدأ موسم الحج باستعدادات كبيرة.. و عقوبات رادعة للمخالفين
تعرف على الأندية الإنجليزية المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل
بالبطولات ولَّا العلاقات؟.. خالد الغندور يفتح ملف تقييم المدربين
بأقل ميزانية| أين تذهب الأسرة خلال إجازة عيد الأضحى؟.. الأماكن والتكاليف
لازم يكفر عن حلفانه.. خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للاعب سابق بالأهلي
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن وجهة محمد صلاح في الموسم القادم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

6:21 صباحًا بالقاهرة.. موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في المحافظات

موعد صلاة عيد الأضحى 2026
موعد صلاة عيد الأضحى 2026
عبد العزيز جمال

كشفت الحسابات الفلكية الدقيقة التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 في مختلف محافظات ومدن مصر، والتي ستقام يوم الأربعاء 27 مايو 2026، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفقًا للإعلان الرسمي لدار الإفتاء.

وأعلنت وزارة الأوقاف تخصيص (٦٨٤٧) ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المساجد الكبرى التي تُقام بها صلاة العيد؛ حرصًا على التيسير على المواطنين، وتمكينهم من أداء الشعائر في أجواء إيمانية منظمة وآمنة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في المحافظات

جاءت مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات ومدن مصر على النحو التالي:

قنا تعلن جاهزية 3064 مسجدًا و100 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة الكبرى والوجه البحري

القاهرة: 6:21 صباحًا

الجيزة: 6:21 صباحًا

بنها: 6:20 صباحًا

شبين الكوم: 6:21 صباحًا

طنطا: 6:20 صباحًا

المنصورة: 6:18 صباحًا

الزقازيق: 6:19 صباحًا

دمنهور: 6:22 صباحًا

كفر الشيخ: 6:20 صباحًا

محافظات الإسكندرية والسواحل الشمالية

الإسكندرية: 6:23 صباحًا

مرسى مطروح: 6:34 صباحًا

السلوم: 6:42 صباحًا

دمياط: 6:15 صباحًا

محافظات القناة وسيناء

بورسعيد: 6:14 صباحًا

السويس: 6:16 صباحًا

الإسماعيلية: 6:15 صباحًا

العريش: 6:08 صباحًا

الطور: 6:15 صباحًا

سانت كاترين: 6:13 صباحًا

طابا: 6:07 صباحًا

شرم الشيخ: 6:13 صباحًا

نويبع: 6:10 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى - صيغة تكبيرات العيد

محافظات الصعيد

الفيوم: 6:24 صباحًا

بني سويف: 6:23 صباحًا

المنيا: 6:27 صباحًا

أسيوط: 6:27 صباحًا

سوهاج: 6:26 صباحًا

قنا: 6:23 صباحًا

أسوان: 6:26 صباحًا

أبو سمبل: 6:35 صباحًا

محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد

الغردقة: 6:17 صباحًا

الخارجة: 6:34 صباحًا

حلايب: 6:15 صباحًا

شلاتين: 6:18 صباحًا

دار الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر ذي الحجة

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1447 هجريًا، الموافق السابع عشر من شهر مايو 2026 ميلاديًا، وذلك بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية

وبناءً على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، فقد تقرر لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا.

أول أيام شهر ذي الحجة وعيد الأضحى

وعلى ذلك، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الإثنين الموافق 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا.

وبناءً على ذلك، يكون:

يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 هو يوم وقفة عرفات

يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في مصر

استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال صلاة العيد

وأنهت وزارة الأوقاف، استعداداتها المبكرة لصلاة العيد؛ حيث جرى تجهيز الساحات والمساجد المخصصة لذلك على الوجه الأمثل، مع مراعاة تهيئة أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة؛ بما يحقق السكينة والتنظيم، ويُيسِّر على المصلين أداء الصلاة في أجواء من الطمأنينة والفرحة.

ضوابط صلاة العيد في الساحات

كما شددت وزارة الأوقاف، على عدد من الضوابط المنظمة لإقامة صلاة العيد بالساحات، من أهمها:

* الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة، وتهيئتها على أكمل صورة.
* تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة.
* تجنب الاختلاط أو السلوكيات التي تذهب بخشوع العبادة.
* عدم السماح بأي استغلال للساحات يخرج بها عن إطار شعيرة صلاة العيد.
* ترك الساحات نظيفة بعد انتهاء الصلاة، وعدم إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.
* الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة.
* منع ما يعرقل حركة المصلين أو يسبب أذًى.
* فتح مخارج واضحة للطوارئ.
* توفير مكبرات صوت مناسبة دون إيذاء أو تشويش.
* ترتيب واعظات للإشراف على مصليات السيدات.

وتتابع مديريات الأوقاف بالمحافظات الاستعدادات أولًا بأول؛ لضمان خروج صلاة العيد في أبهى صورة تعكس روح المناسبة المباركة، وتُبرز رسالة المساجد في نشر القيم الإيمانية، وإدخال البهجة على المواطنين في هذا اليوم العظيم.

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك أول أيام عيد الأضحى المبارك موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في المحافظات موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

مصطفي محمد

أنا تحت أمره.. أول تعليق لـ مصطفي محمد بعد مفاوضات إنتقاله للزمالك

ترشيحاتنا

مراسم تأبين في طهران لضحايا الهجمات الأمريكية والإسرائيلية

مراسم تأبين في طهران لضحايا الهجمات الأمريكية والإسرائيلية

أرشيفية

حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية داخل غرفة في بلدة البياضة جنوب لبنان

طائرة مسيرة

روسيا: إسقاط 33 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة

بالصور

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

فيديو

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: زمن يتسارع.. وذاكرة لا تنسى

المزيد