6:21 صباحًا بالقاهرة.. موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في المحافظات

كشفت الحسابات الفلكية الدقيقة التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 في مختلف محافظات ومدن مصر، والتي ستقام يوم الأربعاء 27 مايو 2026، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفقًا للإعلان الرسمي لدار الإفتاء.



وأعلنت وزارة الأوقاف تخصيص (٦٨٤٧) ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المساجد الكبرى التي تُقام بها صلاة العيد؛ حرصًا على التيسير على المواطنين، وتمكينهم من أداء الشعائر في أجواء إيمانية منظمة وآمنة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في المحافظات

جاءت مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات ومدن مصر على النحو التالي:



موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة الكبرى والوجه البحري

القاهرة: 6:21 صباحًا

الجيزة: 6:21 صباحًا

بنها: 6:20 صباحًا

شبين الكوم: 6:21 صباحًا

طنطا: 6:20 صباحًا

المنصورة: 6:18 صباحًا

الزقازيق: 6:19 صباحًا

دمنهور: 6:22 صباحًا

كفر الشيخ: 6:20 صباحًا

محافظات الإسكندرية والسواحل الشمالية

الإسكندرية: 6:23 صباحًا

مرسى مطروح: 6:34 صباحًا

السلوم: 6:42 صباحًا

دمياط: 6:15 صباحًا

محافظات القناة وسيناء

بورسعيد: 6:14 صباحًا

السويس: 6:16 صباحًا

الإسماعيلية: 6:15 صباحًا

العريش: 6:08 صباحًا

الطور: 6:15 صباحًا

سانت كاترين: 6:13 صباحًا

طابا: 6:07 صباحًا

شرم الشيخ: 6:13 صباحًا

نويبع: 6:10 صباحًا



محافظات الصعيد

الفيوم: 6:24 صباحًا

بني سويف: 6:23 صباحًا

المنيا: 6:27 صباحًا

أسيوط: 6:27 صباحًا

سوهاج: 6:26 صباحًا

قنا: 6:23 صباحًا

أسوان: 6:26 صباحًا

أبو سمبل: 6:35 صباحًا

محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد

الغردقة: 6:17 صباحًا

الخارجة: 6:34 صباحًا

حلايب: 6:15 صباحًا

شلاتين: 6:18 صباحًا

دار الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر ذي الحجة

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1447 هجريًا، الموافق السابع عشر من شهر مايو 2026 ميلاديًا، وذلك بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية

وبناءً على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، فقد تقرر لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا.

أول أيام شهر ذي الحجة وعيد الأضحى

وعلى ذلك، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الإثنين الموافق 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا.

وبناءً على ذلك، يكون:

يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 هو يوم وقفة عرفات

يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك



استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال صلاة العيد

وأنهت وزارة الأوقاف، استعداداتها المبكرة لصلاة العيد؛ حيث جرى تجهيز الساحات والمساجد المخصصة لذلك على الوجه الأمثل، مع مراعاة تهيئة أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة؛ بما يحقق السكينة والتنظيم، ويُيسِّر على المصلين أداء الصلاة في أجواء من الطمأنينة والفرحة.

ضوابط صلاة العيد في الساحات

كما شددت وزارة الأوقاف، على عدد من الضوابط المنظمة لإقامة صلاة العيد بالساحات، من أهمها:

* الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة، وتهيئتها على أكمل صورة.

* تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة.

* تجنب الاختلاط أو السلوكيات التي تذهب بخشوع العبادة.

* عدم السماح بأي استغلال للساحات يخرج بها عن إطار شعيرة صلاة العيد.

* ترك الساحات نظيفة بعد انتهاء الصلاة، وعدم إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

* الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة.

* منع ما يعرقل حركة المصلين أو يسبب أذًى.

* فتح مخارج واضحة للطوارئ.

* توفير مكبرات صوت مناسبة دون إيذاء أو تشويش.

* ترتيب واعظات للإشراف على مصليات السيدات.

وتتابع مديريات الأوقاف بالمحافظات الاستعدادات أولًا بأول؛ لضمان خروج صلاة العيد في أبهى صورة تعكس روح المناسبة المباركة، وتُبرز رسالة المساجد في نشر القيم الإيمانية، وإدخال البهجة على المواطنين في هذا اليوم العظيم.