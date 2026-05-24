رفع درجة الاستعداد بمستشفيات وصرف الإسكندرية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، إنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات وزارة الصحة والتأكد من جاهزية كافة الأقسام الحرجة وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته، وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات بالطوارئ.

وأشار إلى انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية بجميع أنحاء محافظة الإسكندرية لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين بأماكن المتنزهات و التجمعات و انتشار العيادات المتنقلة، والتي تقدم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان وكذلك خدمات الإحالة إلى المستشفيات في حال الاحتياج للمزيد من الفحوصات أو التدخلات الجراحية أو لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وتوفير عيادات تنظيم الأسرة لتقديم خدمات الفحص و المشورة بالمجان، وكذلك خدمات صرف الألبان وفحوصات ما قبل الزواج ببعض الوحدات الصحية التي يتم الإعلان عنها.

بالإضافة لتواجد فرق الرعاية الأساسية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة للاكتشاف المبكر عن الأمراض مجاناً، والتي تتضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بجانب انتشار فرق التثقيف الصحي والإعلام والتربية السكانية لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات والتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة وجميع القضايا التي تخص المرأة وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية.

ووجه "بدران" بالتنسيق بين إدارة الطوارئ وجميع المستشفيات ومراكز السموم للاكتشاف المبكر لأي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي والنزلات المعوية والإبلاغ الفوري عنها ومتابعتها، وكذلك التأكد من توافر مخزون من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية على مستوى المحافظة ، وتكثيف إجراءات إدارة مكافحة ناقلات الأمراض لتكثيف أعمال مكافحة الحشرات الطائرة وتشغيل أجهزة الضباب والرذاذ.

في السياق.. أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بجميع قطاعات الشركة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان كفاءة عمل منظومة الصرف الصحي واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية طوال فترة العيد.

وأكد المهندس سامي قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تكثيف الاستعدادات الميدانية من خلال تنفيذ خطط متابعة شاملة بمختلف أنحاء المحافظة، تشمل المرور الدوري على ساحات صلاة العيد للتأكد من جاهزية شبكات الصرف الصحي وخلوها من أي معوقات، إلى جانب تكثيف أعمال المتابعة بالشوارع الرئيسية والميادين ومناطق التجمعات الحيوية.