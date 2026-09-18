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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الري: تنفيذ 115 منشأة للحماية من السيول بالبحر الأحمر بتكلفة 1.3 مليار جنيه

سيول
سيول
رحمة سمير

قال المهندس أحمد صادق، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إن العمل على مواجهة أخطار السيول يتم من خلال مرحلتين متوازيتين، تشملان الدراسة والتنفيذ من جانب، والمتابعة من جانب آخر، موضحا أنّ الفترة الماضية شهدت تنفيذ مجموعة من منشآت الحماية من السيول، بلغ عددها نحو 1648 منشأ على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا منها يتركز في المناطق الساحلية نظرًا لطبيعتها الجبلية وأهميتها السياحية والاقتصادية.

وأضاف في مداخلة هاتفية  عبر قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تعمل حاليًا على المرور على مناطق البحر الأحمر، التي تضم مجموعة من الأودية الكبيرة نتيجة وجود السلاسل الجبلية، موضحًا أن العمل بدأ بها منذ فترة من خلال تنفيذ عدد من منشآت الحماية، كما أن عدد المنشآت المنفذة في محافظة البحر الأحمر وصل إلى نحو 115 عملًا صناعيًا، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.3 مليون جنيه.

وأكد رئيس قطاع المياه الجوفية أن الوزارة انتهت بالفعل من تنفيذ 73 منشأة من إجمالي الأعمال في البحر الأحمر، بينما يجري العمل حاليًا في 42 منشأ آخر، وأوضح أن أعمال المرور والمتابعة تركز على التأكد من جاهزية المنشآت والبحيرات التابعة لها، إلى جانب أعمال التطهير، استعدادًا لاستقبال الأمطار والسيول خلال الموسم الحالي.


وأشار صادق إلى أن موسم الأمطار والسيول في هذه المناطق يمتد خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر، وهو ما يفرض تكثيف الاستعدادات للتعامل مع أي أمطار أو سيول محتملة، ولفت إلى أن وزير الموارد المائية والري يتابع المناطق بصورة دورية، ويحرص على متابعة أعمال الحماية بنفسه، مؤكدًا أن الوزارة وصلت إلى نتائج جيدة في أعمال الاستعدادات بالبحر الأحمر.

وأوضح رئيس قطاع المياه الجوفية أن هناك مجموعة للتنسيق عبر تطبيق «واتساب» أنشأها مجلس الوزراء، تضم الأجهزة التنفيذية المعنية، ومنها وزارة الري والمحافظات والقيادات التنفيذية، وأضاف أن وحدة التنبؤ التابعة لوزارة الري تقدم تنبيهات قبل سقوط الأمطار بنحو ثلاثة أيام، تتضمن توقعات بكميات الأمطار ومناطق سقوطها المحتملة، بما يوفر معلومات تفصيلية تساعد الأجهزة التنفيذية على الاستعداد.

الري الموارد المائية السيول البحر الأحمر المياه

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