الغرفة التجارية بالجيزة: استمرار مبادرة خفض الأسعار 6 أشهر يضمن استدامة توافر السلع

ثمن المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن المبادرة تأتي في توقيت مهم، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال الشاهد في تصريحات تليفزيونية على قناة ten، إن أهم ما يميز المبادرة هو امتدادها الزمني لمدة ستة أشهر متواصلة (من سبتمبر حتى مارس)؛ حيث تدمج بين موسم عودة المدارس وموسم شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن استمرار المبادرة يحقق قدراً أكبر من الاستدامة في توفير السلع بأسعار مناسبة، ويتيح للمواطن شراء احتياجاته في التوقيت الذي يناسبه، دون الحاجة إلى الاندفاع نحو الشراء خلال مواسم بعينها تحسبا لارتفاع الأسعار أو انتهاء التخفيضات.

وأكد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن توسيع شبكة المنافذ المشاركة، لتشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» والسلاسل التجارية والمعارض وغيرها، يمثل أحد أهم عناصر نجاح المبادرة، لأنه يضمن وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وفي مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن المبادرة تبدأ بنحو 12 سلعة أساسية تشمل الأرز والسكر والزيت والألبان والبقوليات وغيرها من المنتجات الغذائية، على أن يصل نطاق المبادرة إلى نحو 30 سلعة متنوعة، لافتا إلى مشاركة 284 مجمعاً استهلاكيا تابعا لوزارة التموين، إلى جانب منافذ الجهات الأخرى المشاركة في توفير السلع للمواطنين.

وشدد الشاهد على أن تنوع المنافذ والسلع يخلق وفرة أكبر في السوق ويعزز المنافسة السعرية، وهو ما ينعكس في النهاية على المستهلك، موضحا أن زيادة المعروض من السلع بأسعار مناسبة تدفع القطاع الخاص إلى تقديم أسعار أكثر تنافسية للحفاظ على حصته السوقية، وفقا لآليات العرض والطلب.

وفيما يتعلق بالرقابة، أكد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن جهاز حماية المستهلك يقوم بدور مهم في متابعة الأسواق والتعامل مع شكاوى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بجودة المنتجات أو عدم الإعلان عن الأسعار، مشيرا إلى أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفات.

وأضاف أن الغرف التجارية تمثل كذلك حلقة مهمة في متابعة الأسواق والتواصل مع التجار، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والتجار والمستهلكين.

وأكد الشاهد أن استمرار المبادرة وتوسيع نطاق المشاركة فيها يمثلان خطوة مهمة نحو زيادة المعروض وتعزيز المنافسة، بما يدعم استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن المواطنين خلال فترة تمتد من موسم العودة إلى المدارس وحتى شهر رمضان.